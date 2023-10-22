رابط تحميل pdf معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية الحدود الدنيا 2023/2024

يبحث العديد من الطلاب والطالبات في وزارة التربية والتعليم العراقية داخل دولة العراق عن معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية. ونلاحظ أن عدداً كبيراً من الأشخاص يبحثون عن معدلات القبول في الجامعة العراقية لهذا العام 2023/2024 والتي أصبحت محط أنظار الجميع والتي ما زالوا يبحثون عنها بشكل مستمر. كيفية الالتحاق بالجامعة، بالإضافة إلى التعرف على الحد الأدنى من متطلبات القبول في جامعة دولة العراق الفترة الراهنة.

رابط تحميل pdf معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2023/2024

هناك مجموعة بعض الطلبة يريدون معرفة نسبة القبول لجميع الحاصلين على الشهادة الثانوية كذلك نسبة القبول في معظم الفروع التعليمية المختلفة، حيث تستقبل دولة العراق دفعة جديدة في جميع الكليات والمعاهد العراقية ومن الجدير بالذكر أن معدلات البحث على الكليات والجامعات العراقية قد ارتفعت بشكل كبير من الطلاب والطالبات حول تلك المتوسطات، ويمكن الاطلاع على تنسيق الكليات في العراق، من حيث الحد الأدنى لمتطلبات القبول، كما يلي:

تبلغ معدلات القبول لجميع الطلاب والطالبات على مستوى دولة العراق في كلية الطب 100.92 تقريباً

كما أن جميع الطلاب والطالبات المهتمين بالطب الكندي يبلغ معدل القبول في هذه الكلية حوالي 100.5.

كما أن طب الأسنان يقبل حوالي 99.5%.

كذلك تقبل كلية الهندسة قسم الحاسوب في دولة العراق معدلات قبول حوالي 95.33%.

هذا بالإضافة إلى أن كلية الصيدلة تقبل هذا العام ما يقارب 98.67%.

تبلغ نسبة القبول في كلية الهندسة قسم الإلكترونيات حوالي 95%.

كذلك معدلات القبول بكلية اللغات ستكون معدلات قبولها 33%.

معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية تنسيق القسم الأدبي

في الآونة الأخيرة الكثير من الطلبة بالتعرف على تنسيق الكليات الأدبية، أما بالنسبة لبعض الراغبين في الالتحاق بالفرع الأدبي ضمن الجامعة العراقية للعام 2023-2024، فإن نسب القبول هي كما يلي: