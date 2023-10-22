شاهد مسلسل عثمان الحلقة 133 بجودة عالية HD الموسم الخامس عبر تردد تلك القنوات الفضائية

يبحث العديد من محبي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 وذلك بعد تأجيل عرضة الاسبوع الماضي وينتظر الكثير من المشاهدين والمتابعين الحلقة الثالثة من الموسم الخامس خلال الساعات الأخيرة بفارغ الصبر، إذ يرغب الملايين من الأفراد في مشاهدة الحلقة 133 من المسلسل المثير. والذي حقق إقبالاً جماهيرياً كبيراً خلال عرضه لجميع المواسم الأربعة السابقة التي أسرت قلوب الكثيرين بسبب الأحداث التي حدثت فيها، ولذلك يسعى الجميع إلى تعرف على موعد الحلقة الجديدة من المسلسل في الوطن العربي بالكامل.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 133

يرغب العديد من محبي مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة رقم 133 مشاهدتها بعد تأجيل موعدها وذلك لأن يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التركية التي حققت أعلى نسب مشاهدة من قبل العديد من المشاهدين بين الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية ولذلك كثر البحث من قبل الكثيرين عن الحلقة 133 وهي الحلقة الجديدة رقم 3 في الموسم الخامس التي يتم بثها عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الفضائية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

في الآونة الأخيرة قدم لكم موقع البديل تردد قناة الجزائرية، حيث يتم عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية. تقوم ببث المحتوى للمواطنين في مختلف دول الوطن العربي، ويمكنك بسهولة ضبط ترددها ومن ثم الاستمتاع بالمحتوى الذي تعرضه القناة على شاشتها والذي يضم مسلسل قيامة عثمان :

تردد قناة الفجر الجزائرية: 10922.

معدل استقطاب : أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

تردد قناة ATV التركية: 10796.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

أخر أحداث مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس

من المقرر أن يعرض كل أسبوع يوم الأربعاء الساعة 9 مساءً على قناة ATV التركية، كما يعرض الساعة 2 صباحًا على قصة عشق مترجمة، وفي الساعة 8 مساءً على قناة الفجر الجزائرية وقناة مصر أم الدنيا.