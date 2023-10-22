تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة المفتوحة 2023 لمشاهدة مباريات اليوم الدوري الإفريقي مجاناً 100% علي نايل سات

يرغب جميع متابعي الدوري الافريقي عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة المفتوحة لعام 2023م حيث يبحث العديد من متابعي مباريات بطولة الدوري الأفريقي عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية حيث تعتبر من أهم القنوات التي تبث مباريات الدوري الأفريقي على شاشتها في الشرق الأوسط ككل كما تعتبر من أهم القنوات الرياضية. تختص بالوطن العربي بالكامل.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة المفتوحة 2023

قد أعلنت إدارة قناة أبوظبي عن التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد، عبر موقعها الرسمي كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى إعلانها عن حق بث مباريات الدوري الإفريقي اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، ولمتابعة مباريات بطولة الدوري الأفريقي في البلاد العربية.

تردد قناة أبو ظبي الجديدة المفتوحة 1 و 2 على نايل سات

التردد: 12467، 12226.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أبو ظبي الجديدة المفتوحة 1 و 2 على عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

موعد مباريات الدوري الإفريقي اليوم

في الوقت الحالي قد تم الإعلان عن جدول مباريات الدوري الأفريقي اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، والذي يأتي في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث جاءت المباريات حيث تقام مباراة إنيمبا والوداد الرياضي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتقام المباراة اليوم على أرضية ملعب جودسويل أكبابيو كذلك تقام مباراة مازيمبي والترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وتوقيت المملكة العربية السعودية.