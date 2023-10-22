من هي رحمه زين التي واجهة مراسلة ال CNN كلاريسا وارد مزيفة الحقائق بسبب التحيز ضد القضية الفلسطينية

شهدت الاونة الاخيرة انتشار الكثير من الفيديوها الخاصة بالصحافية المصرية رحمة زبن المتواجدة بالوقت الحالي علي بوابة معبر رفح وقامت بمواجهة الاعلامية المعروفة التي تنقل كافة الاخبار لشبكة ال CNN .

كلاريسا وارد مزيفة الحقائق

مراسلة ال CNN اللي زيفت فيديو لها وهي بتهرب من القصف عشان تزيف الحقيقه وتخلي الناس تتعاطف مع الكي*ان الص*هيوني ( دور على الفيديو وشوفه) ، النهارده كانت موجوده عند معبر رفح عشان تاخد اللقطه والمساعدات بتدخل ومن حظها السئ انها وقعت في طريق صحفيه مصرية إسمها رحمه زين عملت معاها الصح .

من هي رحمه زين التي واجهة مراسلة ال CNN

ويتسأل الكثير بالوقت الحالي عن التفاصيل الخاصة عن الصحفية المصرية رحمة زين التي قامت بالحديث القوي مع مراسلة ال CNN كلاريسا وارد مزيفة الحقائق وقامت بالرد عليها وقامت بتقديم الكثير من الاتهامات لها وقالت لها انتم من تزيفون الحقائق ونأمل من الله ان ياخذ بثأر المواطنين في فلسطين بالوقت الحالي وانتشر الفيديو بشكل واسع للغاية ووصل للكثير حول الوطن العربي.

#Gaza #Safe_Gaza #palastine #free_palastine رحمه زين الدين بطلة التريند الذي لم تقصده

“No! I have heard you, now you hear me.”