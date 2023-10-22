رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وعدد الوحدات المطروحة.. “يا بختك لو طلعت من نصيبك”

منذ الإعلان عن وجود عدة وحدات سكنية مطروحة في شقق الإسكان الاجتماعي، ازداد البحث من خلال المحركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يسعى عدد كبير من المواطنين الى تقديم طلبات لحجز وحدات سكنية في تلك المطروحه، وكانت وزارة الاسكان والمرافق الاجتماعي بالتعاون مع دعم التمويل العقاري وصندوق الاسكان قد نفذت المبادرة الرئاسية لدعم المواطنين بشقق سكنية تحت اسم “سكن لكل المصريين”.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وطبقا لمبادرة سكن لكل المصريين فيمكن المواطن حجز وحدات سكنية في أي مدينه داخل جمهورية مصر العربية وذلك من خلال الدخول إلى الرابط هذا، وكانت وزارة الاسكان والمرافق الاجتماعية قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تخصيص الدولة وحدات سكنية في مشاريع الإسكان المتميز وجنة وسكن مصر وذلك في نحو خمس مدن جديدة بمختلف المحافظات وذلك لمحدود المتوسطي الدخل، كما أكدت الوزارة أن على المتقدمين لشراء كراسة الشروط الذهاب إلى فروع هيئه البريد المصري المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك للإطلاع علي أنظمة السداد التي حددتها الوزارة وشروط التخصيص في كل مشروع، وذلك للمواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية في المشروعات التي تم طرحها في مختلف المحافظات.

ما هو عدد الوحدات السكنية المطروحة في كل مشروع؟

ومن خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كشفت وزاره الاسكان أن هناك عدد محدود من الوحدات السكنية التي تم طرحها مؤخرا طبقا للإعلان 18 وذلك في كل مدينة، كما أعلنت الوزارة عن تلك المدن وهي كالتالي: