رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد اشتية” يدعو إلى حراك دولي

دعا “محمد اشتية” -رئيس الوزراء الفلسطيني- المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة إلى تشكيل تحالف وجبهة موحدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحاولة تنفيذ مخططات التهجير والاجتياح البري لغزة، كما دعا إلى الضغط على الجيش الإسرائيلي من أجل السماح والموافقة على إدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى سكان القطاع، وناشد بضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء الاحتلال والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

محمد اشتية يجتمع مع 25 سفيرًا وقنصلًا وممثلًا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني في لقائه اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في مكتبه برام الله، مع 25 سفيرًا وقنصلًا وممثلًا لدول العالم المعتمدين لدى فلسطين، على أن الحكومة الفلسطينية تضع على رأس أولوياتها مسألة وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، مُناشدًا بضرورة تجنب المزيد من الخسائر في الممتلكات والبنى التحتية وأرواح المواطنين، كما ناشد بضرورة إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى سكان القطاع لتجنب حدوث كوارث إنسانية.

أضاف “اشتية” أن الدعم الدولي الذي تتلقاه إسرائيل يُعني تشجيعها على مواصلة العنف والتدمير، وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية خاصة في ظل حكم اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، تسعى لتدمير فرص حل الدولتين وتنفيذ سياسة الفصل بين غزة والمشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدًا على أن تلك الحرب هي السادسة على غزة وأن الحكومة الإسرائيلية تتبنى إستراتيجية التدمير الممنهج في كل مرة لمنع الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم بحرية.

كما أشار “محمد اشتية” إلى أن الفلسطينيين يعيشون حالة من الإرهاب من جيش الاحتلال بجانب المستوطنين المتواجدين بالضفة الغربية وليس فقط العدوان القائم على قطاع غزة، حيث يوجد العديد من الدعوات التي تشجع المستوطنين على حمل الأسلحة والسماح بإطلاق النار.