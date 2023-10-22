عاجل “جدول أسعار السلع الجديدة بعد قرار رئيس الوزراء” .. السكر هيوصل لـ 15 جنية!!

يتساءل كثير من المواطنين عن أسعار السلع الاستهلاكية بعد قرارات رئيس الوزراء الأخيرة وقد حرصت الحكومة متعاونة مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية بتخفيض السلع الاستهلاكية وقد بدأت منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية بتخفيض السلع الاستهلاكية بنسب تتراوح بين 15% و 20% وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل المتعلقة بأسعار السلع.

أسعار السلع الجديدة بعد قرار رئيس الوزراء

تغيرت أسعار كيس السكر ليبلغ سعر الكيس الواحد لـ 27 جنيهاً وذلك عوضاً عن 35 جنيهاً و 40 جنيهاً وذلك في بعض المناطق مما يعني تخفيضاً يصل إلى 13 جنيهاً مصرياً.

وقد وصل سعر كيس الأرز لـ 23 جنيهاً

ووصل سعر لتر الزيت الخليط إلى 40 جنيهاً مصرياً

وقد وصل سعر كيلو الفول الصحيح والذي يكون مدمس إلى 20 جنيهاً مصرياً

وقد وصل سعر كيس العدس الأصفر والعدس أبو جبة نحو 38 جنيهاً مصرياً

وصل التخفيض لأسعار الدواجن إلى نسبة تصل إلى 15%

أما عن منتجات الألبان والأجبان فقد انخفض سعرها بنسبة وصلت إلى 18%.

توفر السلع بكميات مناسبة في المنافذ

وقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأمر لن يتوقف فقط على تخفيض أسعار السلع بل توفرها أيضاً بكميات مناسبة في منافذ التموين وأن يشعر المواطن بذلك وقد كلف رئيس الوزراء الجهات المعنية لمتابعة ذلك باستمرار وقد أصدرت الوزارة عدة قرارات تنفيذية تشمل التالي :