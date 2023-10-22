أعرف كل أسرار بيتك دلوقتي “خطوات استخراج فيش وتشبيه” وشوف كل واحد متجوز كام مرة!

خطوات استخراج فيش وتشبيه عندما يحين الوقت لاستخراج فيش وتشبيه، يمكن أن يكون هذا الإجراء مطولًا ومزعجًا في بعض الأحيان، ومع ذلك تستطيع تسهيل العملية بمعرفة الخطوات الصحيحة واتباعها بعناية، في هذا السياق سنستعرض خطوات متسلسلة لاستخراج فيش جنائي وتشبيه بسرعة وكفاءة.

خطوات استخراج فيش وتشبيه

للحصول على فيش (شهادة الحالة الجنائية) والمقارنة الإلكترونية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية .

. إذا كان لديك حساب مسبق على الموقع، قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، إذا لم يكن لديك حساب بعد، ستحتاج إلى إنشاء حساب جديد.

اختر قسم الأدلة الجنائية من الصفحة الرئيسية للموقع.

اختر خيار “صحيفة الحالة الجنائية الإلكترونية”.

تحتاج إلى التأكد من أنك قد قمت بطلب استخراج فيش جنائي مسبقًا، ويجب ألا تتجاوز صلاحيته عام واحد.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة وتأكد من صحتها، مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.

بعد ملء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، اضغط على خيار الدفع الإلكتروني.

سيتم خصم مبلغ 70 جنيهًا من بطاقتك الائتمانية أو حسابك البنكي كوسيلة للدفع.

ستتم معالجة طلبك، وسيتم إرسال الصحيفة إلى العنوان الذي حددته خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل فقط.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

لاستخراج فيش جنائي في جمهورية مصر العربية، يجب أن تقوم بتقديم الأوراق والمستندات التالية: