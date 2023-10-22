« ومن حق المستفيد يدلع » .. يا بختهم يا سيدي .. الحكومة تقرر صرف 1100 جنيه شهريا لتلك الفئات لمدة ثلاثة أشهر .. اه لو أنت منهم طاقة القدر هتتفتح ليك

صرف 1100 جنيه، دائماً تهتم الحكومة المصرية بتخفيف الأعباء على المواطن المصري، وخاصة المحدودين والمتوسطي الدخل، ولذلك فإنها تطلق دائماً مبادرات لتخفيض أسعار السلع وتقديم منح مالية للفئات المستحقة، مثل منحة العمالة غير المنتظمة وزيادة المعاشات والرواتب. وفي الساعات الأخيرة، قررت الحكومة المصرية صرف 1100 جنيه شهرياً لهؤلاء الأشخاص. وإليكم التفاصيل.

صرف 1100 جنيه

خلال زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، لمحافظة الإسكندرية، تم الإعلان عن صرف 600 جنيه كدعم نقدي و500 جنيه كدعم عيني لمدة ثلاثة أشهر للنساء الرائدات في المجتمع كتقدير لدورهن وجهودهن. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل وزارة التضامن الاجتماعي تكاليف التعليم الابتدائي والجامعي لأبناءهن في مختلف المراحل التعليمية. هذا يأتي في إطار حملة “رحلة الألف كيلو متر” التي تقوم بها الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم بالتعاون مع الوزارة، والتي تهدف إلى توعية وتدريب وتمكين المرأة المصرية اقتصادياً.

خطوات التسجيل في معاش تكافل وكرامة

بعد القرار الذي زاد الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بنسبة 15%، بإمكانك التسجيل في معاش تكافل وكرامة والاستفادة منه. تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة سنوية تقدر بحوالي 4.5 مليار جنيه. للتسجيل في هذا البرنامج، يُرجى اتباع الخطوات التالية.

الممارسات التي تؤيد التعاون الاجتماعي من المتقدم وجمعية الجيران والمجتمع المحلي بشكل عام هي أمر ضروري. من أجل ذلك، يجب على المتقدم تقديم المستندات التالية إلى وحدة الوحدة الاجتماعية في محل سكنه.

عليها أن تكون صورة الرقم القومي صالحة وتحتوي على العنوان الحالي.

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

يتوفر صور الشهادات العائلية (شهادات الكمبيوتر) لجميع أفراد الأسرة الصغار دون سن الثامنة عشرة.

يجب أن يتم تعليم جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 سنة في المدرسة. أما الطلاب الذين تم قبولهم في الجامعة، فيتم تسجيلهم كطلاب جامعيين.

في حالة وجود مرض مزمن أو إعاقة، يقوم الفريق الطبي بإصدار كود للكشف على الحالة الصحية المعينة ووجود الإعاقة.

صورة من بطاقة التموين إن وجدت.

صورة توثيقية لشهادة السجن في حالة اعتقال الأب أو الأم.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.