« لو انت من ذوي الاعاقة روح استلمها فوراً » .. الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 في مصر لذوي الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة، تزايدت بشكل كبير نسب البحث الحالية عن طريقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ومعرفة فوائدها، حيث يقوم العديد من الأشخاص بالتحقيق في الطريقة الصحيحة للحصول على البطاقة واستخدامها بأفضل طريقة ممكنة، بعد استلامهم للبطاقة، سيتمكنون من استفادة الفوائد التي تقدمها لهم البطاقة ومعرفة المميزات المتاحة لهم عند استخدامها.

بطاقة الخدمات المتكاملة

تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وتهدف هذه البطاقة إلى توفير جميع المميزات المتاحة للمواطنين. يمكن لجميع المواطنين التحقق من بطاقات الخدمات المتكاملة لعام 2023 من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية.

استلام بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في 11 أكتوبر عن مواقع حملة هنوصلك، وتم ذلك لتوزيع بطاقة الخدمات المتكاملة في محافظتي الإسكندرية والغربية، تم نشر الإعلان على صفحة الوزارة الرسمية على موقع فيسبوك، وتهدف الحملة إلى توفير مليون بطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية مصر العربية بحلول نهاية يناير 2024.

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

تعتمد حملة “هنوصلك” على نشاط مكاتب التأهيل المتنقلة في مصر، حيث يتم الإعلان عن جداول زيارتها في جميع المراكز والقرى، ويتم ذلك من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وأيضًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تتبع الوزارة وجميع المحافظات والجمعيات الشريكة.

خطوات استلام بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023

قبل البدء، يجب عليك الوصول إلى موقع وزارة الصحة لأداء عملية التسجيل من” هنآ “.

ثم التسجيل للحصول على موعد للكشف الطبي ومعرفة مكان إجراء الكشف.

تقوم اللجنة الطبية المختصة بتحديد نوع الإعاقة، وذلك عن طريق إجراء الكشف الطبي على الشخص الذي قام بتسجيل جميع بياناته على الموقع الإلكتروني. في حال الموافقة، سيتم تحديد نوع الإعاقة له وسيتم استكمال جميع إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

ثم يتم بعد ذلك التحضير والاعتماد على التقرير الطبي وتحميله على النظام الإلكتروني، وذلك حتى يتم تسليمه لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء فحص وظيفي للتأكد من نسبة الإعاقة لدى الفرد.