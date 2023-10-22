استقبل الآن “تردد قناة الفجر” متاحة على جميع الأقمار الصناعية .. EL-FAJER TV

تردد قناة الفجر يمثل النافذة التي تفتح للجمهور للاطلاع على أحدث المستجدات والمعلومات والترفيه سواء كنت تتابع أخبارًا سياسية، أو برامج دينية، أو مسلسلات درامية، فإن معرفة تردد القناة يمكن أن تجعل تجربة المشاهدة أكثر يسرًا وسلاسة.

تردد قناة الفجر

قناة الفجر هي قناة فضائية مصرية تعنى بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى التلفزيوني، تأسست القناة في مصر وتهدف إلى تقديم برامج متنوعة تشمل الأخبار، البرامج الدينية، البرامج الثقافية، والبرامج الترفيهية.

تتميز قناة الفجر بتقديم محتوى ديني مميز، وتقوم ببث الدروس والخطب الدينية، وتعزز القيم والأخلاق في برامجها، كما تسعى القناة إلى توفير معلومات دقيقة وشاملة من خلال برامج الأخبار والتحليل السياسي.

قناة الفجر تسعى إلى تلبية اهتمامات واحتياجات جمهورها من خلال تقديم محتوى متنوع يشمل القضايا الاجتماعية والثقافية والفنية، وتعتبر القناة واحدة من وسائل الإعلام الهامة في مصر والعالم العربي وتلعب دورًا في نقل الأخبار والمعلومات للجماهير وتعزيز التواصل والتوعية.

تردد قناة الفجر 2023

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات هو كما يلي:

التردد: 11034 ميجاهيرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة الفجر

قناة الفجر تعتبر واحدة من القنوات الفضائية المعروفة في الوطن العربي وتتميز بعدة مميزات تجعلها محطة جذابة للمشاهدين: