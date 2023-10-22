« لو انت منهم يبقى امك داعية عليك .. مش هتصرف 600 جنيه الزيادة لو انت منهم.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 لأصحاب المعاشات بأثر رجعي

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، أعلن رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، عن قرار صدر يُمنح به 600 جنيه لأصحاب المعاشات، وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة ومساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار. لذا، يتطلع العديد من المواطنين المتقاعدين إلى معرفة حقيقة هذا القرار الذي سنتعرف عليه في هذا المقال، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

600 جنيه لأصحاب المعاشات

600 جنيه لأصحاب المعاشات هي واحدة من أكثر القضايا التي تتصدر عناوين محرك البحث جوجل هذه الأيام، وذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية عن صرف مبلغ 300 جنيه لكل مواطن مستفيد من المعاش، وذلك لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، كان من المقرر صرف هذه المنحة ابتداءً من أكتوبر الجاري، بعد موافقة مجلس النواب، ولكن تأخر المجلس في الموافقة جعل الحكومة المصرية تعلن عن صرف هذه المنحة بالإضافة إلى راتب نوفمبر لعام 2023، بشكل معاكس، مما يعني أن المواطن سيتلقى مبلغ 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.

موعد صرف المعاشات

يمكن معرفة موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، حيث لديه رغبة كبيرة لدى العديد من المواطنين المتقاعدين في معرفة موعد صرف المعاشات الخاصة بهم. ولذلك، أعلنت الهيئة المختصة في التأمينات والمعاشات أنه يتم صرف المعاش الشخصي للمواطن المتقاعد في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

أماكن صرف المعاش

جاء في قرار الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات تحديد الأماكن التي يقدرون فيها أصحاب المعاشات استلام مدفوعات معاشاتهم، ويتضمن هذا العدد من المواقع التالية.

عبر البنوك التجارية وأيضاً بنوك القرى.

عن طريق ماكينات ATM والبنوك.

من خلال خدمات شركات فوري.

بواسطة البريد المصري.

باستخدام التطبيقات الإلكترونية المتاحة للتنزيل على هواتف المتقاعدين.

بواسطة بنك ناصر الاجتماعي.

الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2023

يمكن الحصول على معلومات حول معاشات شهر نوفمبر 2023 من خلال الاستعلام عنها بواسطة عدة وسائل وتشمل:

يتعيين الدخول عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشخص المستفيد من المعاش.

او يمكنكم التواصل مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الاتصال بالخط الساخن على الرقم 16622.

حيث يجب على الموظف في قسم خدمة العملاء أن يُبلغ المستفيد من معاش بتفاصيل حساب المستخدم الخاصة به، وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

والطريقة الأخري يجب الذهاب إلى أي من فروع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المنتشرة في جميع مناطق الدولة.