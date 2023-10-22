هل منحة 100 دولار  القطرية اتمنعت؟ .. خبر سيء يؤكد حقيقة الأمر بعد إنقطاعها عن أهالي غزة

يتم التساؤل من قبل المواطنين القطريين عن المنحة القطرية 100 دولار الجديدة وقد أكد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن بدء صرف المنحة القطرية التي يبلغ قيمتها 100 دولار شهريا في تاريخ يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر لعام 2023 كما انه يمكنكم الاستعلام عن الحالة الخاصة بهذه المنحة وتفاصيلها من قبل الرابط الحكومي المخصص لذلك لمعرفة الرابط لمعرفة المزيد من التفاصيل عن منحة الـ 100 دولار تابعوا معي هذا المقال.

هل منحة 100 دولار القطرية اتمنعت؟

بداية من الساعات القادمة سوف يتم بدأ عملية صرف المنحة القطرية لشهر سبتمبر عام 2023 وهي تتضمن دعما ماليا من قبل دولة قطر لما يزيد عن 100 الف أسرة فقيرة بقطاع غزة وإليكم من خلال النقاط التالية رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الجديدة تابعوا معي لمعرفة الخطوات:

قم بالدخول على الرابط الخاص بالمنحة القطرية.

قم بالتوجه الى بوابه الاستعلام الحكومية.

ادخل رقم هويتك الشخصية بشكل صحيح.

قم بكتابة تاريخ ميلادك.

سوف تصلك رساله عبر الهاتف الذي قمت بإدخاله.

واخيرا يمكنك الاستعلام عن المنحة.

رابط فحص المنحة القطرية برقم الهوية

يمكنكم ايضا فحص المنحة القطرية برقم الهوية الخاص بكم فقط لمعرفة كيفية الفحص برقم الهوية تابعوا معي النقاط التالية: