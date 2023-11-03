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“هنا بجودة عالية”.. تردد قناة سطلانة الجديد 2023 لمشاهدة أجدد الأفلام العربية
يبحث عدد كبير من المتابعين عن تردد قناة سطلانة الفضائية الجديد بعد التحديث الأخير، والتي تعتبر واحدة من أشهر قنوات الأفلام الموجودة في المنطقة العربية في هذا التوقيت، والتي تعرض محتواها على مدار اليوم بدون توقف أو انقطاع، تابع الآن تردد قناة سطلانة على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة سطلانة الجديد
يمكن متابعة مختلف الافلام العربية والأجنبية على مدار اليوم بدون توقف او انقطاع، من خلال ادخال التردد التالي:
- تردد قناة سطلانة على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 10853.
- من خلال اختيار معامل الترميز 27500.
- عن طريق اختيار الاستقطاب رأسي.
- من خلال اختيار تصحيح الخطأ 4/5
استقبال تردد قناة سطلانة TV الجديدة 2023
يمكن استقبال شاشة قناة سطلانة على جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الانتقال بشكل مباشر الى قائمة التركيب الخاصة بالمستخدم.
- يتم الضغط على الأيقونة الرئيسية للضبط عبر جهاز التحكم عن بعد لمعرفة تردد قناة سلطانة.
- يتم الضغط على أيقونة تثبيت القنوات من الخيارات الموجودة المتاحة لك عبر الأيقونة.
- يتم الضغط فوق التثبيت اليدوي.
- يتطلب الأمر ان يتم كتابة التردد الجديد للقناة مع كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في المكان المخصص لذلك.
- تحديد القمر الصناعي نايل سات.
- الضغط على أيقونة البحث وتثبيت القناة.
- يتم البحث في قائمة القنوات لنجد القناة قد تم تنزيلها بنجاح.