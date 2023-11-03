“هنا بجودة عالية”.. تردد قناة سطلانة الجديد 2023 لمشاهدة أجدد الأفلام العربية

يبحث عدد كبير من المتابعين عن تردد قناة سطلانة الفضائية الجديد بعد التحديث الأخير، والتي تعتبر واحدة من أشهر قنوات الأفلام الموجودة في المنطقة العربية في هذا التوقيت، والتي تعرض محتواها على مدار اليوم بدون توقف أو انقطاع، تابع الآن تردد قناة سطلانة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة سطلانة الجديد

يمكن متابعة مختلف الافلام العربية والأجنبية على مدار اليوم بدون توقف او انقطاع، من خلال ادخال التردد التالي:

تردد قناة سطلانة على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 10853.

من خلال اختيار معامل الترميز 27500.

عن طريق اختيار الاستقطاب رأسي.

من خلال اختيار تصحيح الخطأ 4/5

استقبال تردد قناة سطلانة TV الجديدة 2023

يمكن استقبال شاشة قناة سطلانة على جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية: