جدول اسعار السلع الجديدة بعد قرار رئيس الوزراء في السوق المصري .. أنخفاض 25% من الأسعار

لقد تم بدء مبادرة انخفاض اسعار السلع الاساسية والسيطرة على الزيادة في الأسعار للمنتجات الغذائية بعد ارتفاعها المتتالي خلال الأيام الماضية لذلك يترقب الجميع معرفة انخفاض الأسعار ولا معرفة جميع التفاصيل عن انخفاض أسعار السلع الجديدة بقرار من وزارة التموين تابعوا معي هذا المقال.

اسعار السلع الجديدة بعد قرار رئيس الوزراء

تم انخفاض أسعار جميع السلع الأساسية بنسبة تصل من 15% إلى 25% تقريبا وقد تمت السيطرة على الأسعار للمنتجات الغذائية بعد ارتفاعها المتتالي وقد تم الإعلان من قبل مجلس الوزراء في الأيام الماضية عن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية وتشمل سبع مجموعات خاصة بالسلع رئيسية،

كما ان مبادرة انخفاض الاسعار تشمل الفول والعدس والجبن والالبان والبيض والمكرونة والسكر والرز وزيت الطعام وقد تم التأكيد من قبل مجلس الوزراء مع اتحاد منتجي الدواجن على خفض أسعارها بنسبة تصل الى 15% إن كانت الحية أو المجمدة والبيض ايضا وقد تم بدء تطبيق هذا الأمر.

اسعار الدواجن والبيض

أما بالنسبة لأسعار الدواجن والبيض فقد ذكر أيضا انخفاض كبير في أسعارها كما انه تم الاعلان أيضًا من قبل مجلس الوزراء لمنتجي الدواجن أسعار البيض والدواجن في هذه المبادرة بعد خفض الأسعار وتمت التأكد من توفير منتجات الدواجن والبيض بأسعار في متناول الجميع بدأ من يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر لعام 2023 ليكون سعر مائده البيض 115 جنيه للطبق و سعر كيلو الفراخ الحيه 65 جنيه