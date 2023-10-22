موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في مباراة العودة في دور النهائي في السوبر الأفريقي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ينتظر جمهور كرة القدم مباراة الذهاب التي جمعت بين الأهلي وسيمبا التنزانيالقادمة في القاهرة حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما وتتبقي المباراة الحاسمة في الدور قبل النهائي لبطولة السوبر الأفريقي 2023 سنقدم لكم في هذا التقرير كل المعلومات التي تحتاجون إليها حول هذه المواجهة المثيرة، بدءًا من الموعد والقنوات الناقلة وصولاً إلى التشكيل المتوقع للفرق.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

بعد نهاية مباراة الذهاب في 21 أكتوبر 2023، تستعد الجماهير بفارغ الصبر لمعرفة موعد المباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني التي من المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 24 أكتوبر 2023. ومكان إقامة المباراة سيكون في استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي

لن تفوتوا أي لحظة من هذه المواجهة المثيرة، حيث ستتم نقل المباراة على عدة قنوات رياضية بارزة. ستكون قناة أون تايم سبورتس من ببينها، حيث احتلت حقوق بث مباريات بطولة السوبر الأفريقي. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم قناة أبوظبي الرياضية ببث المباراة أيضًا. يمكنكم ضبط الترددات التالية لمشاهدة المباراة بجودة عالية:

تردد قناة أون تايم سبورتس: 10853، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– تردد قناة أبوظبي الرياضية: 12467، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التشكيل المتوقع

سيشهد اللقاء تألق العديد من النجوم على أرض الملعب. ونتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كما يلي:

– حارس مرمى: محمد الشناوي.

– خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

– خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

– خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا.