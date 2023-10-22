كيف يمكن معرفة أقل راتب مستحق للضمان الإجتماعي المطور وشروط استحقاقه والحصول عليه؟

قامت المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة بإعداد العديد من البرامج المميزة التي تخدم الشعب السعودي، ومن أهم تلك البرامج هو برنامج الضمان الإجتماعي المطور، حيث يعتبر ذلك البرنامج من أهم برامج الدعم الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقوم ذلك البرنامج بدعم المواطنين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتقديم الخدمات والمبالغ المالية لمساعدة المواطنين بشكل مادي في ظل الظروف التي يواجهها العالم لعيش حياة إجتماعية جيدة، ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على أقل راتب مستحق للضمان الإجتماعي المطور وشروطه وكيفية الحصول عليه.

أقل راتب مستحق للضمان الإجتماعي المطور؟

أعلنت الوزارة داخل المملكة العربية السعودية عن أكثر من برنامج مميز يمكن من خلاله تقديم الدعم للمواطنين داخل المملكة، حيث أن تلك البرامج موفرة للمواطنين للحصول أعلى مستوى معيشة مناسب، ومن أهم تلك البرامج هو برنامج الضمان الإجتماعي المطور ويمكن من خلاله معرفة أقل راتب مستحق للضمان الاجتماعي بالنسبة لرب الأسرة الذي يصل إلى 1100 ريال سعودي أما بالنسبة لجميع أفراد الأسرة الآخرين فسوف يحصل كل منهم على 550 ريال سعودي حسب ما كشفته الوزارة.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

يجب توافر بعض الشروط لدى الاشخاص المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي المطور والذي يشمل الافراد من حاملي بطاقات الانتقال داخل المملكه العربيه السعوديه وسوف نتعرف فيما يلي على تلك الشروط.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يمكن للمتقدم أن يقيم في دور الرعاية والإيواء.

لا يمكن زيادة الراتب الشهري للمواطن عن الحد المانع الخاص بالضمان والمعلن له.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل السعودية.

لا يصلح أن يكون المتقدم ممتلك لأي من العقارات والممتلكات الغالية.

جدول الحد المانع للضمان الاجتماعي