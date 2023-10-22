الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة 2023 !! زيادة قيمتها 500ج

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر يمكن أن يتم من خلال الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي كما يجب توافر العديد من الأوراق والمستندات من أجل الاشتراك في معاش تكافل وكرامة ومنها صورة بطاقة الهوية الوطنية

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي وهذه الخطوات البسيطة يمكن أن تتمثل في الآتي

يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي لشهر نوفمبر عن طريق الذهاب أولًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10

قم بعد ذلك بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم وكافة البيانات الأخرى في الخانات الفارغة التي توجد في القائمة الرئيسية.

قم بعد ذلك بالضغط على كلمة استعلام وبعدها سوف تظهر كافة المعلومات التي تخص المعاش سواء عن طريق القبول أو الرفض مع ذكر سبب الرفض.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

توجد العديد من الأوراق والمستندات الواجب توافرها من أجل الاشتراك في معاش تكافل وكرامة وهذه الأوراق تتمثل في الآتي