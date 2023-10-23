ما هي خطوات استعلام نتائج قياس برقم السجل المدني؟ المركز الوطني للقياس يوضح

اهتم طلبة وطالبات المملكة بالتعرف على طريقة استعلام نتائج قياس برقم السجل المدني، فتلك الخدمة تم توفيرها من قبل مركز قياس الوطني، ومن المعروف أن اختبار قياس يكون من ضمن تلك الاختبارات الخاصة بالمركز الوطني لقياس، التي يقوم الطلاب بالمملكة بالإقبال عليها بالمرحلة الثانوية قبل الالتحاق بالكليات.

استعلام نتائج قياس برقم السجل المدني

في الحقيقة ان المركز الوطني لقياس هو المسؤول عن إتاحة تلك الاختبارات داخل المملكة، وحتى تتمكن من معرفة نتائج قياس باستخدام رقم السجل المدني عليك اتباع هذه الخطوات:

الخطوة الأولى: يجب الولوج لموقع المركز الوطني للقياس.

الخطوة الثانية: كتابة رقم السجل المدني.

الخطوة الثالثة: اذهب للقائمة الرئيسية، واختر تبويب “الاختبارات”

الخطوة الرابعة: انقر على أيقونة “نتائج التحصيلي”.

الخطوة الخامسة: تدوين رمز التحقق الذي تم إرساله إليك.

الخطوة السادسة: انقر على عبارة “أنا لست روبوت”.

الخطوة السابعة: عليك الضغط على رمز عرض، ومن ثم بعد تلك الخطوات تظهر لك النتائج أمامك مباشرًة

طباعة نتائج قياس

من الجدير بالذكر أنه يمكن استخراج نتائج قياس وطباعتها بشكل إلكتروني من خلال تلك الخطوات:

الخطوة الأولى: الولوج لموقع قياس الرسمي والإلكتروني.

الخطوة الثانية: كتابة رقم الهوية بالخانة المحددة.

الخطوة الثالثة: إدخال رقم المرور.

الخطوة الرابعة: كتابة رمز التحقق الظاهر أمامك.

الخطوة الخامسة: انقر على أيقونة تسجيل دخول.

الخطوة السادسة: حدد نوع هذا الاختبار.

الخطوة السابعة: اضغط على رمز بحث، ومن ثم بعد تلك الخطوات سوف تظهر لك البيانات التي تشتمل على اسم المختبر، وتاريخ هذا الاختبار واسمه، ورقم السجل المدني، ودرجة القسمين اللفظي والكمي بالإضافة إلى الدرجة الكلية.

الخطوة الأخيرة: انقر على كلمة طباعة.

صلاحية اختبارات القياس

في الواقع أنه تقدر مدة صلاحية جميع اختبارات القدرات بحوالي 5 أعوام وهذا يكون وفقًا لما قد أوضحه المركز الوطني للقياس، ومن المعروف أنه لا بد من الرجوع للجهة المستفيدة لكي يتم الاطلاع على جميع التفاصيل التي تتعلق بالاختبار، والاستفسار عن المدة المعتمدة له، حيث إن كل جهة لديها مدة محددة.