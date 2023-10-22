استقبلها الآن “تردد قناة الفجر الجزائرية EL-FAJER” متاحة على جميع الأقمار الصناعية 2023

تم الكشف من قبل قنوات الفجر الجزائرية عن الترددات الجديدة الخاصة بها لمعرفة الترددات من قبل المتابعين للمسلسلات والبرامج المختلفة التي يتم عرضها من خلال قناة الفجر لمعرفة كيفية تنزيل قناة الفجر الجزائرية التردد الجديد الخاص بها تابعوا معي هذا المقال.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لمعرفة تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد عام 2023 على القمر الصناعي نايل سات تابعوا معي النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12645.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: H.

جودة القناة: SD.

اسم القناة على الرسيفر: الفجر.

طريقه ضبط قناه الفجر الجزائريه

لمعرفة كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات تابعوا معي النقاط التالية:

قم بالضغط على زر القائمة.

قم بالضغط على كلمة خيارات.

قم بالضغط على تثبيت يدوي.

قم بإدخال التردد الخاص بالقناة انتظر التحميل حتى تجد انه تم تنزيل القناه.

اشهر مسلسلات قناة الفجر الجزائرية

تعرض قناة الفجر الجزائرية الكثير من المسلسلات التي يتابعها العديد من الناس حيث انها حازت في الفترة الأخيرة على نسبة مشاهدات عالية جدا بسبب تعدد المسلسلات التي يتم عرضها عليها وقد نالت اعجاب العديد من المشاهدين لكونها مسلسلات تاريخيه وأبرزها مسلسل المؤسس عثمان بأجزائه ويحصل المسلسل التاريخي على شعبيه كبيره منذ تم بدء عرضه على القناة من بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثله ليدز جاغري وازواجه توفير بوراك تشيليك وسرحات كيليتش وأركان اف جي كما انها تعرض مسلسل بربروسكا التركي ومسلسل ألب ارسلان.