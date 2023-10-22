“أرخص الاسعار” طريقة تقديم قرعة الحج 2024 والمستندات المطلوبة

حج القرعة هو فرصة ثمينة للمواطنين المصريين لأداء فريضة الحج في بيت الله الحرام. سيتم إجراء قرعة الحج للعام 2024 بشكل علني عبر البوابة المصرية الموحدة للحج وسيكون متاحًا لجميع المتقدمين بمديريات الأمن. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات التقديم لحج القرعة وتحقيق الشفافية في اختيار الحجاج. وقد قامت وزارة الداخلية المصرية بالاعلان عن بدء استقبال طلبات التسجيل لحج القرعة للعام 2024-1445 هـ حيث يعتبر هذا الحج فرصةً عظيمة للمسلمين لأداء هذه الفريضة العظيمة في أرض الحرمين الشريفين وقد بدأت فترة التقديم في يوم السبت 21 أكتوبر 2023، وستستمر حتى يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023.

طرق تقديم قرعة الحج 2024

من أجل تقديم طلب لحج القرعة 2024، هناك عدة طرق يمكن للمواطنين استخدامها:

التقديم من خلال مراكز وأقسام الشرطة في مديريات الأمن دون التقيد بمحل الإقامة. التقديم من خلال رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية. التقديم من خلال الاتصال على الرقم 27983000 – 02.

تأخذ وزارة الداخلية في اعتبارها العمليات الإلكترونية لتسجيل الطلبات وتيسيرها للمتقدمين. يجب على المتقدمين اتباع الخطوات اللازمة لاستكمال عملية التقديم بنجاح. عند التقديم عبر الإنترنت، يجب أن يقوم المتقدم بملء المعلومات اللازمة بعناية وتأكيدها بدقة.

المستندات المطلوبة لتقديم حج القرعة

من جهة أخرى، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة لتقديم طلب لحج القرعة 2024-1445 هـ. هذه المستندات تشمل:

نموذج طلب الحج الورقي. جواز السفر أو البطاقة الشخصية. صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الصالحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر. بيان الحالة الصحية ونوع المرض إذا وجد. شهادة التطعيمضد فيروس كورونا (COVID-19) بشكل كامل ووفقًا للجرعات الأساسية.

البيانات المطلوبة للتقديم

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل، وهي: