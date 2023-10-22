جدول اسعار السكر والزيت في السوق .. السكر هيكون بـ 15 والزيت بـ 20 !! أوعى التاجر يضحك عليك

جدول اسعار السكر والزيت في السوق، يريد عدد كثير من المواطنين الاطلاع على أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الجديدة بعد مبادرة الحكومة وإصدار قرار بتخفيض أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن المواطنين وتعتبر مرجعاً لهم بمعرفة تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية وهذا ما سنتناول الحديث عنه.

جدول اسعار السكر والزيت في السوق

تزداد محركات البحث على جوجل من خلال المواطنين عن جدول أسعار السكر والزيت في السوق اليوم الاثنين وجاءت الأسعار كالآتي:

يتراوح سعر كيلو السكر بين 27 جنيه حتى 30 جنيه.

وصل سعر. العدس 40 جنيه بدلاً من 50 جنيه.

بلغ سعر المكرونة 400 جم إلى 7.5 جنيه أما بالنسبة مكرونة اسباكتي 400 جم إلى 8 جنيه.

سعر الشاي 250 جم 44 جنيه في كافة منافذ المجمعات.

بلغ سعر كيلو الدقيق إلى 18 جنيه في منافذ المجمعات.

وصل سعر كيلو العدس السائب إلى 36.5 جنيه.

عبوة الجبنة نصف كيلو بسعر 24 جنيه بدلاً من 30 جنيه أما بالنسبة لعبوة الجبنة 450 جم 17 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الأرز بين 20 و 25 جنيه.

متى تنخفض الأسعار في مصر

يتساءل الكثير من المواطنين ويدور في ذهنهم سؤال متى تنخفض الأسعار في مصر والإجابة على السؤال كالتالي: