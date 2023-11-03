“Gaza now “.. تردد قناة غزة الأن مباشر الجديد 2024 على النايل والاقمار الصناعية

يبحث ملايين من المتابعين في مختلف الدول العربية في هذا التوقيت عن تردد قناة غزة الآن مباشر، والتي تعتبر واحدة من أشهر قنوات الأخبار الموجودة على الساحة العربية في هذا التوقيت، والتي تعرض بشكل مباشر بدون توقف على مدار اليوم كل ما يدور في الشأن الفلسطيني بشكل مستمر، تابع ما نستعرضه بخصوص تردد قناة غزة الآن مباشر على نايل سات.

تردد قناة غزة الآن مباشر

اشتهرت شاشة قناة غزة الآن مباشر بشكل كبير خلال هذه الفترة، في تقديم باقة من أفضل البرامج الفضائية الاخبارية، التي تقدم اخبار العالم بصفة عامة على مدار اليوم، يجانب عرض أخبار الأحداث التي تدور داخل غزة بشكل خاص، ويمكن متابعة القناة من خلال ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات، والذي جاء على النحو التالي:

التردد الجديد لقناة غزة الآن مباشر على القمر الصناعي نايل سات هو : 11257

من خلال اختيار الاستقطاب: أفقي

عن طريق ادخال معدل الترميز: 27500

من خلال تدوين معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ضبط تردد القناة

يمكن ضبط قناة غزة الآن مباشر من خلال ترددها الجديد عن طريق الخطوات التالية: