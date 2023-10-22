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تحذير من حالة الطقس في مصر في الأيام المقبلة “درجات حرارة منخفضة جدًا” وتعطيل الدراسة
حالة الطقس في مصر تكون درجة الحرارة العظمى مشمسة والصغرى الجو معتدل في القاهرة كما تتوقع هيئة الأرصاد حالة الطقس في العشرة أيام المقبلة
حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر اليوم الأحد الموافق 22 من شهر أكتوبر تكون كالآتي
- حالة الطقس اليوم في مصر تكون درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية.
- درجة الحرارة الصغرى اليوم في القاهرة تصل إلى 21 درجة مئوية.
حالة الطقس في العشرة أيام المقبلة
تتوقع هيئة الأرصاد حالة الطقس في العشرة أيام المقبلة على أن تكون كالآتي
- يوم الثلاثاء الموافق 17 تكون درجة الحرارة العظمي 29 درجة والصغرى 23 درجة
- درجة الحرارة العظمى يوم الأربعاء الموافق 18 تكون 30 درجة والحرارة الصغرى 20 درجة.
- درجة الحرارة العظمى يوم الخميس الموافق 19 تكون 30 درجة والحرارة الصغرى تكون 20 درجة.
- يوم الجمعة الموافق 20 تكون درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.
- درجة الحرارة العظمى يوم السبت الموافق 21 تكون 31 درجة والصغرى تكون 21 درجة.
- يوم الأحد الموافق 22 تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة 32 درجة والحرارة الصغرى تكون 21 درجة
- يوم الإثنين الموافق 23 تكون درجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.
- يوم الثلاثاء تكون درجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.
- يوم الأربعاء تكون درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.
- يوم الخميس الموافق 26 تكون درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.