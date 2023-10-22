تحذير من حالة الطقس في مصر في الأيام المقبلة “درجات حرارة منخفضة جدًا” وتعطيل الدراسة

حالة الطقس في مصر تكون درجة الحرارة العظمى مشمسة والصغرى الجو معتدل في القاهرة كما تتوقع هيئة الأرصاد حالة الطقس في العشرة أيام المقبلة

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد الموافق 22 من شهر أكتوبر تكون كالآتي

حالة الطقس اليوم في مصر تكون درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى اليوم في القاهرة تصل إلى 21 درجة مئوية.

حالة الطقس في العشرة أيام المقبلة

تتوقع هيئة الأرصاد حالة الطقس في العشرة أيام المقبلة على أن تكون كالآتي