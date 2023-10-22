عاااجل.. تسريب اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023 وترتيب المرشحين للفوز بالبالون دور.. “مفاجأة مدوية”

الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023من المقرر أن تعلن مجلة فرانس فتبول العالمية عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023 وذلك من خلال حفل كبير ستقيمه المجلة يوم الإثنين الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري، وهناك العديد من متابعي ومحبي كرة القدم في العالم يقومون يوميا بالبحث على شبكات الإنترنت لمعرفة التسريبات التي تحدد بشكل قاطع الفائز بجائزة الكرة الذهبية وترتيب المرشحين بها.

تسريب اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023

وحسب التسريبات التي نشرت خلال الساعات الماضيه فان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الحالي وباريس سان جيرمان وبرشلونة السابق هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية، وحسب التسريب سيصل الارجنتيني إلى الفوز بها للمرة الثامنة في مسيرته ويصبح أول لاعب محترف في نادي غير اوروبي يحصل على الجائزة عبر التاريخ.

ترتيب المرشحين بالفوز بالكرة الذهبية 2023:-

-جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ

-محمد صلاح لاعب ليفربول.

-جوشكو جفارديول لاعب لايبزيج ومانشستر سيتى.

-كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودى

-أندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد.

-كيفين دى بروين لاعب مانشستر سيتى.

بوكايو ساكا لاعب أرسنال.

برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتى.

جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد.

إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي

كولو موانى لاعب بايرن ميونخ.

روبن دياز لاعب مانشستر سيتي.

كفارا تسيخيليا لاعب نابولي.

ياسين بونو لاعب الهلال السعودي.

نيكولو باريلا لاعب إنتر ميلان.

إيمليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا.

مارتين اوديجارد لاعب أرسنال.

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

جوندوجان لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة.

أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتى.

لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان.

رودري لاعب مانشستر سيتي.

هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.

لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

كيم مين جاي لاعب بايرن ميونخ.

فيكتور أوسيمين لاعب نابولي.