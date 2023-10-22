الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة عبر www.ppo.gov.eg

يمكنكم الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا دون الحاجة للذهاب الى الجهات الحكومية كما انه يمكنكم دفعها أيضا الكترونيا لمعرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق الرابط ومعرفة الرابط الخاص بمخالفات المرور وكافة المعلومات عنه تابعوا معي هذا المقال.

الاستعلام عن مخالفات المرور

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة الكترونيا مجانا من خلال النقاط التالية:

قم بالدخول عبر الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة.

اضغط على كلمه بيانات المرور الظاهرة على يمين الصفحة.

اختر كلمه الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة.

سجل رقم اللوحة الخاص بسيارتك عن طريق كتابة الارقام وبعدها على الحروف.

انقر على كلمة المخالفات الظاهرة أمامك على الشاشة حتى يتم كشف قيمة المخالفات المطلوب منك دفعها الآن.

واخيرا سيتم كشف القيمة المالية للمخالفات.

خطوات التظلم على مخالفات المرور بالرقم القومي

يمكنكم أيضا معرفة خطوات التظلم على المخالفات المرورية الخاصة بكم عن طريق الرقم القومي باتباع الخطوات التالية: