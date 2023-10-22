سددها الآن “الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر” إلكترونيًا برقم العداد فقط

يتم البحث من قبل العديد من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء الكترونيا ومما لا شك فيه أن ذلك يوفر وقت وجهد كبير على المستهلك ولذلك تم وضع بريد الكتروني الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من على الهاتف المحمول لمعرفة كيفية الاستعلام و معرفة الرابط الخاص بوزارة الكهرباء تابعوا معي هذا المقال.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر

لمعرفة الخطوات المطلوبة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر عام 2023 والرابط الخاص بالاستعلام تابعوا معي النقاط التالية:

قم بالدخول الى موقع وزاره الكهرباء.

اضغط على أيقونة خدمات الظاهرة أمامك.

انقر على استعلام عن الفواتير.

والان ستظهر أمامك قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية قم باختيار الشركة التابعة لك.

ادخل قراءة العداد الخاص بك.

اضغط على كلمة استعلام.

ولا امتى يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري لك.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء من المنزل

يمكنك سداد فاتورة الكهرباء عن طريق الفيزا من منزلك وذلك من خلال المنصة الخاصة بخدمات الكهرباء باتباع النقاط التالية:

قم بالدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء المذكورة.

قم باختيار ايقونة دفع الفاتورة بعد الاستعلام عنها.

عليك كتابة البيانات الخاصة بالعداد بدقة وهي رقم العداد وقود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

قم بالضغط على الدفع بواسطة فوري.

كيفية الاستعلام عن طريق شركات الكهرباء

يمكنكم ايضا الاستعلام عن طريق شركات الكهرباء مثل شركه الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركه القناه لتوزيع الكهرباء، شركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركه جنوب الدلتا، وشركة مصر الوسطى، هو شركة مصر العليا، و شركة شمال القاهرة، وشركة جنوب القاهرة، وشركة البحيرة.