أجمل 30 يوم في أقتراب “موعد شهر رمضان 2024” وعبارات رائعة دينية

مما لا شك فيه أن جميع المسلمين بالوطن العربي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بفترة قصيرة يقومون بالبحث عن موعد شهر رمضان للعام التالي وذلك لكونه من اجمل الشهور الهجرية على المسلمين شهر الخير والبركة وننتظره كل عام للتمتع بأجمل الشهور للعبادة تعرفوا معي في هذا المقال عن موعد شهر رمضان المبارك لعام 2024.

موعد شهر رمضان

تم الكشف عن الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان لعام 2024 وتشير الحسابات الى ان اول ايام شهر رمضان لعام 2024 فلكيا سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ويكون 30 يوما، كما أنه اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها مثل التقويم المصري الفرعوني والتقويم الميلادي اليوناني والتقويم العبري والتقويم الروماني والتقويم الفارسي والتقويم الإغريقي والتقويم البابلي والتقويم الهجري، مع العلم ان نظام التقويم الهجري يقوم بالاعتماد على الشهر القمري الذي يمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة له حول الأرض بالأشهر الاخيره هي،1 محرم 2 صفر 3 ربيع اول اربعه ربيع آخر 5 جمادي الأول 6 جمادي آخر 7 رجب 8 شعبان 9 رمضان 10 شوال 11 ذو القعدة 12 ذو الحجة، اما عن التقويم الهجري او القمري او الاسلامي فهو التقويم يقوم بالاعتماد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذ به بعض البلدان العربية مثل المملكة العربية السعودية كتقويم رسمي لدولتها وقام بإنشائه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول ليكون التاريخ ميلاديا 24 سبتمبر عام 622 وهذا هو السبب لتسميته بالتقويم الهجري