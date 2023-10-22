الحق وقدم دلوقتي خطوات التسجيل في مبادرة السيارات بالخارج والشروط

تتجه مصر نحو تقديم دعم وتسهيل للمصريين العاملين في الخارج من خلال مبادرة سيارات المصريين بالخارج. تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات الجالية المصرية في الحصول على سياراتهم الخاصة وتسهيل عملية امتلاكهم لها يعد العمل في الخارج تحديًا كبيرًا للمصريين، حيث يعانون في بعض الأحيان من صعوبات متعددة في الحصول على وسائل النقل الخاصة بهم. تعد مبادرة سيارات المصريين بالخارج استجابة فعالة لهذه المشكلة، حيث توفر فرصة للمصريين في الخارج لامتلاك سيارة تلبي احتياجاتهم الشخصية والمهنية.

خطوات التسجيل في مبادرة السيارات بالخارج

التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج يتطلب اتباع الخطوات التالية:

افتح جوجل بلاي لتحميل التطبيق الإلكتروني اكتب في البحث سيارات المصريين بالخارج ثم قم بتنزيل التطبيق من متجر التطبيقات.

فتح حساب إلكتروني على التطبيق برقم تعريفي مميز.

إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد ودولة الإقامة والرقم القومي ورقم مستند الإقامة وسيلة التواصل وبيانات الحساب البنكي بالخارج.

رفع المستندات المطلوبة على التطبيق، مثل صورة بطاقة الرقم القومي وجواز السفر المصري أو شهادة الميلاد المصرية ومستند إقامة قانونية سارية صادرة من الدولة التي يقيم فيها المتقدم، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي للستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل.

تسجيل بيانات السيارة مثل نوع السيارة (جديدة أو مستعملة) وتاريخ أول ترخيصها وبلد المنشأ وسنة الصنع والسعة اللترية.

يقوم التطبيق بحساب المبلغ النقدي المستحق عن السيارة.

يتم الرد على الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة.

شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج 2023

للحصول على سيارة معفاة من الجمارك في إطار مبادرة سيارات المصريين بالخارج لعام 2023، يجب مراعاة الشروط التالية: