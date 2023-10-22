عاجل “نصيب الفرد على التموين شهر نوفمبر” زيادة جديدة بأمر رئاسي .. هتصرف تموين كتير الشهر ده!

نصيب الفرد على التموين شهر نوفمبر، يتصدر هذا الموضوع محركات البحث على جوجل خلال الأيام الماضية حيث يتساءل المواطنين عن نصيب الفرد على التموين شهر نوفمبر وعن قائمة أسعار السلع التموينية وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث أصدر وزير التموين قرار بزيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين 50ج وانخفاض الأسعار على السلع التموينية.

نصيب الفرد على التموين شهر نوفمبر

يزداد التساؤل من خلال المواطنين عن نصيب الفرد على التموين لشهر نوفمبر حيث:

أصدر وزير التموين في تصريحات صحفية قرار بزيادة قيمة دعم الفرد 50ج ويمكن صرف بها زجاجة زيت بسعر 30 جنيه وكيس سكر بسعر 12.5 جنيه واستكمال باقي مبلغ الدعم من باقي السلع مثل كيس المكرونة.

يصل عدد المستفيدين من الدعم 64 مليون مواطن ويمكنهم الحصول على 32 سلعة شهرياً عن طريق 40 ألف منفذ تمويني متنوع.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر

بعد أن قمنا بالتحدث عن نصيب الفرد على التموين شهر نوفمبر سنقوم بالتحدث عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر وجاءت الأسعار كالآتي: