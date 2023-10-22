استقبلها عندك حالًا “تردد قناة بي ان سبورت 1 الرياضية” متاحة على جميع السيرفرات 2023

يقوم العديد من الناس بالبحث عن ترددات مجموعة قنوات بين سبورت التي تم انشائها عام 2012 بفرنسا وقد كانت في ذلك الوقت تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية وبعد ذلك استقلت بنفسها وقامت بتأسيس شركة إعلاميه خاصة بها في عام 2013 وقدمت في نجاح كبير لكونها تطور من خدمتها بشكل مستمر في انتاج وتوزيع اجازه التكنولوجيا الحديثة ولمعرفه ترددات قنوات بي ان سبورت تابعوا معي هذا المقال.

تردد قناة بي ان سبورت 1 الرياضية

يمكنكم تنزيل قناة بي ان سبورت واحد الرياضية على القمر الصناعي نايل سات من خلال النقاط التالية:

التردد (ميجا هرتز):11013.

معدل استقطاب الموجة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

إشارة ارسال البث:DVB-S

معدّل تردد الموجة: 8

قناة بين سبورت المفتوحة

يمكنكم تنزيل قناة بي ان سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات من خلال النقاط التالية:

التردد (ميجا هرتز): 11054.

معدل استقطاب الموجة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

إشارة ارسال البث: DVB-S

معدّل تردد الموجة: 8PSK.

قناة بي ان سبورت الاخبارية

لمعرفة التردد الخاص بقناة بي ان سبورت الاخباريه تابعوا معي النقاط التالية:

التردد (ميجا هرتز): 12604.

معدل استقطاب الموجة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: .2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S

معدل تردد الموجه: 8PSK.

قناة بين سبورت max

لمعرفة كيفية تنزيل قناة بي ان سبورت ماكس على القمر الصناعي نايل سات تابعوا معي النقاط التالية: