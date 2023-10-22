الوطن العربي يتدخل الآن “اخبار أهالي غزة فلسطين اليوم” .. إسرائيل تنهزم للمرة الثانية

بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت لأهل غزة يتساءل الكثير من المواطنين يوميا عن آخر ما حدث معهم وذلك ليتم الاطمئنان على اخواننا لمعرفه اخر الاخبار اليوم عن أهالي غزة وما قد حدث تابعوا معي هذا المقال.

اخبار أهالي غزة فلسطين اليوم

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن عن ارسال حاملة الطائرات ثانية الى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جزء من الجهود لدرع مواصفة بالأعمال العدائية ضد اسرائيل وقد اكدت في بيان نشرته وزارة الدفاع الامريكية من ارسال حاملة الطائرات الى المنطقة يعد جزءا من الجهود الأمريكية لدرع توسيع الحرب في أعقاب هجوم حماس على اسرائيل كما تم تواصل دول عدة إجلاء رعاياها من اسرائيل والاراضي الفلسطينية كما تعرضت السفارة الأمريكية في تل أبيب على المواطنين الأمريكيين وعائلاتهم أمس الاجلاء بحرا من حيفا الى قبرص بدا من اليوم وتم التأكيد ان الوضع الامني واستعداد اسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة استدعى نقل المواطنين وعائلاتهم من حيفا الى قبرص،

واغلق المانيا 660 من مواطنيها من اسرائيل في ثلاث رحلات خاصة عبر طائرات شركة الخطوط الجوية الألمانية وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو ان بلاده أجلت 215 شخصا من اسرائيل على متن طائرتين وقد وصلوا بودابست وشكر اسرائيل وقبرص واليونان وتركيا ورومانيا بمنحهم تصريحا سريعا للرحلتين وأجلت كندا 130 مواطن وأقلعت أول طائرة عسكرية كندية لإجلاء المواطنين من تل أبيب باتجاه فينا يوم الخميس الماضي كما ابلغ البريطانيون الموجودين في قطاع غزة بالاستعداد لمغادرة في حال فتح معبر رفح على الحدود المصرية بعد مغادرة ثلاث طائرات إجلاء أجرتها الحكومة البريطانية لحمله بريطانيين من اسرائيل كانت الرحلة الاولى التي تقوم بها الحكومة اليابانية لإجلاء رعاياهم من اسرائيل وضحت ان اليابان أرسلت طائرة عسكرية الى قاعدتها جيبوتي لتبقى على أهبة الاستعداد لاحتمال نقل مواطنين إضافيين من إسرائيل.