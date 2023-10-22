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قاطع عشان أخواتك “اسماء الشركات المقاطعة والداعمة لإسرائيل” 2023
اسماء الشركات المقاطعة من أكثر العناوين بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مقاطعتها نهائيا ومحاولة وجود البدائل لمنتجات هذه الشركات التي لا تدعم إسرائيل
اسماء الشركات المقاطعة
توجد العديد من أسماء الشركات المختلفة التي تدعم إسرائيل بشكل يومي وهذه الشركات يمكن أن تتمثل في الآتي
- Netflix يجب مقاطعتها لأنها داعمة لإسرائيل
- Nescafe يدعم إسرائيل ويجب مقاطعته، كما يجب استبداله ببونجورنو.
- Pepsi, sprite,7up, fanta، cocacola, schweppes يمكن استبدالها بمشروب موسى المصري.
- منتجات l’oreal يجي مقاطعتها لدعمها لإسرائيل.
- Lay’s, Doritos, milka, Cheetos يجب مقاطعتهم ويمكن استبدالها بكرانشي أو شيبسي.
- يجب مقاطعة كلا من المطاعم الآتية KFC, Mac وسلسلة مطاعم بيتزا هت وسلاسل مطاعم بابا جونز وبرجر كينج لمساعدتها للجيش الإسرائيلي واصدارهم لوجبات لهم بشكل يومي.
- لابد من مقاطعة marlboro
منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل
توجد العديد من منتجات الشركات المتنوعة التي تقوم بدعم إسرائيل ويجب مقاطعتها ومن أشهر هذه الشركات ما يلي
- شركة جلاد
- شركة زست.
- شركة هيد اند شولدرز.
- شركة امريكانا.
- شركة لايز
- شركة بانتين.
- شركة كاميه.
- شركة تويكس.
- شركة جونسون
- شركة بامبرز
- شركة يونيون اير.
- شركة هوجو
- شركة كوداك.
- شركة نايك.
- شرك فا.
- شركة لوكس.
- شركة أكس للعطور.
- شركة ريكسونا.
- شركة صن سيلك.
- شركة دوف.
- شركة ليبتون.
- شركة فولفو.
- شركة كومفورت
- شركة سبوتيفاي.
- شركة إكيكا.
- شركة سكانيا.
- شركة فازلين.
- شركة لايف بوي.
- شركة كينور.
- شركة كيلوجز.
- شركة نايك
- شركة فيليبس.
- شركة تشيلكتس.
- شركة دساني.
- شركة ريد