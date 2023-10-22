قاطع عشان أخواتك “اسماء الشركات المقاطعة والداعمة لإسرائيل” 2023

اسماء الشركات المقاطعة من أكثر العناوين بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مقاطعتها نهائيا ومحاولة وجود البدائل لمنتجات هذه الشركات التي لا تدعم إسرائيل

اسماء الشركات المقاطعة

توجد العديد من أسماء الشركات المختلفة التي تدعم إسرائيل بشكل يومي وهذه الشركات يمكن أن تتمثل في الآتي

Netflix يجب مقاطعتها لأنها داعمة لإسرائيل

Nescafe يدعم إسرائيل ويجب مقاطعته، كما يجب استبداله ببونجورنو.

Pepsi, sprite,7up, fanta، cocacola, schweppes يمكن استبدالها بمشروب موسى المصري.

منتجات l’oreal يجي مقاطعتها لدعمها لإسرائيل.

Lay’s, Doritos, milka, Cheetos يجب مقاطعتهم ويمكن استبدالها بكرانشي أو شيبسي.

يجب مقاطعة كلا من المطاعم الآتية KFC, Mac وسلسلة مطاعم بيتزا هت وسلاسل مطاعم بابا جونز وبرجر كينج لمساعدتها للجيش الإسرائيلي واصدارهم لوجبات لهم بشكل يومي.

لابد من مقاطعة marlboro

منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل

توجد العديد من منتجات الشركات المتنوعة التي تقوم بدعم إسرائيل ويجب مقاطعتها ومن أشهر هذه الشركات ما يلي