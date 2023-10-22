تردد قناة اون تايم سبورت ON TIME SPORTS “متاحة الآن على جميع الأقمار الصناعية 2023

تردد قناة اون تايم سبورت، سنقوم بالتحدث عن تردد قناة أون تايم سبورت على كافة الأقمار الصناعية المختلفة حيث عتبر هذه القناة من أهم القنوات المتخصصة في عرض المحتوى الرياضي ومباريات كرة القدم العالمية والمحلية الشهيرة وتقدم أيضاً برمجة التحليلات والكثير من الرياضات المختلفة ومنذ بداية تحول التردد بدأ الكثير من متابعي هذه القناة بالبحث عن تردد القناة الجديد حتى يستطيعون إعادة متابعة القناة بمحتواها المختلف والمتميز.

تردد قناة اون تايم سبورت

يتساءل الكثير من الناس المحبين لمشاهدة مباريات كرة القدم عن تردد القناة الجديد لمشاهدة المباريات الجديدة والتردد هو كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي جلس النيل: 10853.

الاستقطاب الخاص بقناة أون تايم سبورت: أفقي.

سرعة الترميز الخاصة بالقناة: 6/5.

اسم القناة في جهاز الاستقبال: وقت الرياضة 1

جودة قناة أون تايم سبورت: HD

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات: 10853.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معدل الترميز لقناة أون تايم سبورت: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة قناة أون تايم سبورت: SD

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد قناة أون تايم سبورت سنقوم بالتحدث عن تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات وهو كالآتي: