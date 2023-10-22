أعرف نصيب الفرد على التموين شهر نوفمبر وصل كام ؟ .. وأحسب تموينك دلوقتي بالورقة والقلم
يتداول البحث في الأيام الماضية عن نصيب كل فرد على التموين في شهر نوفمبر وذلك بعد قرار وزير التموين في التصريحات الصحفية لمعرفة نصيب الفرد على التموين لشهر نوفمبر واسعار السلع الجديدة ومتى سينتهي صرف التموين لشهر نوفمبر للمواطنين التي تمتلك بطاقة التموين من صرف مقررات وحصص البطاقة التموينية تابعوا معي هذا المقال.
نصيب الفرد على التموين شهر نوفمبر
قال وزير التموين في تصريحا صحفيا ان قيمة دعم الفرد 50 جنيها ويمكن صرف بها مثلا زجاجة زيت سعرها 30 جنيه وكيس سكر سعره 12.5 جنيه ويمكن استكمال باقي المبلغ من الدعم سلع اخرى مثل كيس مكرونه كما انه يصل عدد المستفيدين من الدعم الى 64 مليون مواطن تقريبا يتمكنوا من الحصول على 32 سلعة شهريا ما يقرب الى 40000 منفذ تمويني متنوع تقريبا من بين منافذ بيع مشروع جمعيتي بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية كما انه يستمر صرف التموين لشهر نوفمبر حتى نهاية الشهر لذلك يمكن الصرف في اي يوم من أيام الشهر ويتم تحديد الحصص من قبل عدد أفراد البطاقة التموينية
اسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023
يتساءل البعض عن أسعار السلع لمعرفة ما يمكن صرفه من خلال أفراد البطاقة التموينية الخاصة بهم لمعرفة الاسعار تابعوا معي النقاط التالية:
- سعر والسكر معبأ في التموين 60 جنيه للكيلو.
- سعر الزيت في التموين الـ 800 مللي 30 جنيه.
- سعر الدقيق المعبأ بلاستيك او ورقي 18 جنيه للكيلو.
- سعر بار الحلاوة الطحينية السادة 3 جنيه لـ 40 جرام.
- سعر البسكويت الساده جنيه ونص.
- سعر زجاجة الخل 900 مللي 6 جنيه.
- سعر المكرونة 800 مللي 13 جنيه.
- سعر المكرونة 400 مللي 5جنيه.
- سعر اللبن المجفف 5 لـ 125 جرام.
- سعر الطحينة البيضاء 140 جرام 75.
- سعر المربى 350 جرام 16 جنيه.
- سعر التونة المفتتة 18 جنيه لـ 140 جرام.