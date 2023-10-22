أعرف نصيب الفرد على التموين شهر نوفمبر وصل كام ؟ .. وأحسب تموينك دلوقتي بالورقة والقلم

يتداول البحث في الأيام الماضية عن نصيب كل فرد على التموين في شهر نوفمبر وذلك بعد قرار وزير التموين في التصريحات الصحفية لمعرفة نصيب الفرد على التموين لشهر نوفمبر واسعار السلع الجديدة ومتى سينتهي صرف التموين لشهر نوفمبر للمواطنين التي تمتلك بطاقة التموين من صرف مقررات وحصص البطاقة التموينية تابعوا معي هذا المقال.

نصيب الفرد على التموين شهر نوفمبر

قال وزير التموين في تصريحا صحفيا ان قيمة دعم الفرد 50 جنيها ويمكن صرف بها مثلا زجاجة زيت سعرها 30 جنيه وكيس سكر سعره 12.5 جنيه ويمكن استكمال باقي المبلغ من الدعم سلع اخرى مثل كيس مكرونه كما انه يصل عدد المستفيدين من الدعم الى 64 مليون مواطن تقريبا يتمكنوا من الحصول على 32 سلعة شهريا ما يقرب الى 40000 منفذ تمويني متنوع تقريبا من بين منافذ بيع مشروع جمعيتي بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية كما انه يستمر صرف التموين لشهر نوفمبر حتى نهاية الشهر لذلك يمكن الصرف في اي يوم من أيام الشهر ويتم تحديد الحصص من قبل عدد أفراد البطاقة التموينية

اسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

يتساءل البعض عن أسعار السلع لمعرفة ما يمكن صرفه من خلال أفراد البطاقة التموينية الخاصة بهم لمعرفة الاسعار تابعوا معي النقاط التالية: