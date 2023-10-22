تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة الأخيرة الان

مازالت عمليات البحث مستمرة عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث إن هذه الرعاية تمثل أهمية كبيرة لعدد كبير من المواطنيين من أجل الحصول عليها بدون أدنى مشاكل أو عقبات، مع العلم أن هذه الرعاية شملت نحو 300 ألف طلب من قبل جميع المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق بما يسمح لهم في الحصول على مثل هذه المساعدات التي تمثل أهمية كبيرة لهم.

مظلتي رعاية اجتماعية في العراق

يسعى العديد من الأسر الفقيرة للحصول على المساعدات المالية التي توفرها حكومة العراق، من أجل القيام بتوفير حياة كريمة وتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى أن ذلك يكون عبر توفير الدعم المادي والمعنوي لجميع المواطنين والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، على أن كشوفات الرعاية يتم نزولها في جميع المحافظات دفعة واحدة من أجل أن يتمكن الجميع من الحصول عليها دون أدنى مشاكل أو عقبات، ويكون صرفها عبر الأماكن التي تحددها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جميع محافظات العراق.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

من أجل القيام بتحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في جميع محافظات العراق عليك اتباع الخطوات التالية:-