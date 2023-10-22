شاهدها الآن بجودة HD “موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديدة”

قام الموسم الثاني من مسلسل طائر الرفراف بنجاح كبير جدا حيث انها حاز على نسبة مشاهدات عالية عند عودته للعرض مرة اخرى لمعرفة موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديدة والقنوات التي يتم عرض المسلسل عليها بالمواعيد تابعوا معي هذا المقال.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديدة

بعد نجاح الموسم الثاني من مسلسل طائر الرفراف يتساءل العديد عن مواعيد عرض المسلسل مترجم باللغة العربية حيث انه تم عرض الحلقة 43 من مسلسل طائر الرفراف يوم الجمعة القادم الموافق 22 أكتوبر 2023 وسيتم عرض الحلقة 43 يوم الجمعة الموافق 22 كما أنه يمكن متابعة مسلسل فريد وسيران أيضا على القناه التركية الأصلية او على المواقع الالكترونية حيث انه يتم عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديدة في تركيا يوم الجمعة من كل اسبوع الساعة 8:00 مساء وتقوم المواقع العربية بعرض المسلسل بعد عرضه في تركيا على ستار تي في وتنطلق أيضا منصة شاهد حقوق بث مسلسل طائر الرفراف وتذيعه تحت اسم فريد ويتواجد المسلسل بنسخه مترجمة للعربية واخرى مدبلجه،

قنوات عرض مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني

حيث انه بدأت أحداث الموسم الثاني من مسلسل طائر الرفراف بالعديد من الأحداث المشوقة التي انتظرها الجمهور من الموسم الاول اعاد الموسم الثاني مرة أخرى مع الحلقة 37 التي قد شهدت زواج فريد ثيران ودخول فريد الى المستشفى وظهور جده بحاله جيده ويعد المسلسل من أكثر الأعمال الدرامية التركية مشاهده في العالم العربي ويمكنك ايضا متابعة الحلقات مجانا بأكثر من طريقة حيث انه يتم عرض طائر الرفراف على لا روزا بالإضافة إلى عرضه على قصة عشق واوي سيما وبرستيج والعديد من المنصات المجانية وتقوم ايضا قناه ام بي سي 4 بعرض المسلسل مترجم للغه العربيه ولكنها تقوم بفارق أسبوع واحد من العرض بتركيا ويأتي موعد عرض مسلسل طائر الرفراف على قناة ام بي سي 4 يوم الأحد في الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكه المكرمه القاهرة وحيث أنها تقوم بإعادة المسلسل الساعة 2:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والساعة 9:00 صباحا والساعة 3:00 عصرا.