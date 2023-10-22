أخبار مصر
كلها أيام بس “موعد تغيير التوقيت الشتوي” أخر ساعتك 60 دقيقة في الميعاد ده!
موعد تغيير التوقيت الشتوي يعتبر من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من المواطنين بعد انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الخريف ويمكن ضبط التوقيت الشتوي على الهاتف المحمول أو على أجهزة الكمبيوتر بكل سهولة
موعد تغيير التوقيت الشتوي
يبدأ التوقيت الشتوي في مصر في منتصف ليل يوم 27 من شهر أكتوبر فقد يفصلنا أيام قليلة عن موعد تغيير الساعة في مصر أي حوالي أسبوعين بالتقريب.
طريقة ضبط التوقيت الشتوي 2023
يمكن ضبط التوقيت الشتوي على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية
- يمكن تغيير التوقيت الشتوي على الكمبيوتر وأجهزة المحمول من خلال فتح الساعة.
- اضغط بعدها على كلمة change time and date
- قم بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند اتمام الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة 11 وفقا للتوقيت الشتوي عندما يتم العمل به.
تفاصيل عن التوقيت الشتوي
توجد بعض التفاصيل التي تخص التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي وهذه التفاصيل تتمثل في الآتي
- أعلن مجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي يعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل ما يشهد به العالم من تغيرات اقتصادية.
- يتم تقديم الساعة في مصر في يوم الخميس الاخير من شهر أكتوبر.
- يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر وينتهي العمل به في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر إبريل والتي سوف توافق يوم 26/4/2024
- يبدأ التوقيت الشتوي في مصر في منتصف ليل يوم 27 من شهر أكتوبر فقد يفصلنا أيام قليلة عن موعد تغيير الساعة في مصر أي حوالي أسبوعين بالتقريب.