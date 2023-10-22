كلها أيام بس “موعد تغيير التوقيت الشتوي” أخر ساعتك 60 دقيقة في الميعاد ده!

موعد تغيير التوقيت الشتوي يعتبر من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من المواطنين بعد انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الخريف ويمكن ضبط التوقيت الشتوي على الهاتف المحمول أو على أجهزة الكمبيوتر بكل سهولة

موعد تغيير التوقيت الشتوي

يبدأ التوقيت الشتوي في مصر في منتصف ليل يوم 27 من شهر أكتوبر فقد يفصلنا أيام قليلة عن موعد تغيير الساعة في مصر أي حوالي أسبوعين بالتقريب.

طريقة ضبط التوقيت الشتوي 2023

يمكن ضبط التوقيت الشتوي على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية

يمكن تغيير التوقيت الشتوي على الكمبيوتر وأجهزة المحمول من خلال فتح الساعة.

اضغط بعدها على كلمة change time and date

قم بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند اتمام الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة 11 وفقا للتوقيت الشتوي عندما يتم العمل به.

تفاصيل عن التوقيت الشتوي

توجد بعض التفاصيل التي تخص التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي وهذه التفاصيل تتمثل في الآتي