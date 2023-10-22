عرفت نصيب الفرد في التموين وصل كام؟!! شهر نوفمبر جاي بالخير كله على الكل “هتاخد 4 زيت و3 سكر”

نصيب الفرد في التموين من أكثر العمليات التي تصدرت محركات البحث على جوجل من خلال المواطنين حيث تبلغ حصة الفرد في التموين وفقاً للضوابط الجديدة التي أصدرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة 50 جنيه على البطاقة التموينية ويتم شراء السلع المحددة بها التزاماً بقرار ضوابط صرف السلع التموينية.

نصيب الفرد في التموين

يتساءل الكثير من المواطنين عن نصيب الفرد في التموين وفقاً للقرار المعمول به فإن حصة الفرد تشمل الآتي:

سيتم صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين ولكن حد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

صرف 2 كيلو سكر على بطاقة التموين ولكن حد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة التي تحتوي على 4 أفراد.

أما بالنسبة للأرز سيتم صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي تجاوز عدد أفرادها ثلاثة أفراد وصرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن الحدد المحدد

أسعار السلع التموينية

بعد أن قمنا بالتحدث عن نصيب الفرد في التموين سنقوم بالتحدث عن أسعار السلع التموينية والت جاءت كالآتي: