“نزل كشوف بصيغة pdf”.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 الدفعة السادسة عبر رابط موقع منصة مظلتي

تساءل العديد من مواطني العراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، وذلك لأن دولة العراق وفرت برنامج الرعاية الاجتماعية من أجل توفير دعم مالي وسكني و صحي للأسر الأكثر احتياجا في العراق، والجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد استقبلت حوالي 300 طلب، وقامت بعمل دراسة ميدانية لاستقبال الطلبات، وسوف يتم الإعلان عن هذه الأسماء خلال الساعات القادمة، وفي هذا الصدد سوف نستعرض كافة التفاصيل عن هذه الأسماء إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023

في ضوء حديثنا عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، يجدر بنا الإشارة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أعلنت أن اللجان المختصة تقترب من الانتهاء من تجهيز قوائم اسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة، وسيتم إرسال هذه القوائم إلى لجان التنظيم للتحقق من أهليتهم. وفقًا لمصدر رسمي في الوزارة حيث تقدم أكثر من 300 ألف مواطن بطلبات للحصول على الدعم المالي في الدفعة السادسة للرعاية الاجتماعية، ومن المتوقع أن يبدأ توزيع الدعم على المستحقين في يوم ١٠/٢١.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023

يمكن الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

انتقل إلى قسم الرعاية والحماية الاجتماعية.

اضغط بعد ذلك على “كشوف أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية 2023”.

اختر بعد ذلك “كشوفات الوجبة الأخيرة pdf”.

و ستظهر لك قائمة تحتوي على الدفعات المختلفة، اختر “الدفعة الخامسة” لمشاهدة الأسماء.

قم بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم بطاقة الهوية الوطنية.

في النهاية، اضغط على زر الاستعلام لمعرفة النتائج.

سيتمكن الأفراد بعد اتباع هذه الخطوات السابقة من البحث عن أسماءهم في القوائم المحدثة للرعاية الاجتماعية بكل سهولة.