استقبلها الآن “تردد قناة بين سبورت” beIN SPORTS متاحة الآن على جميع الأقمار الصناعية 2023

تردد قناة بين سبورت، تعتبر هذه القناة من أفضل القنوات الرياضية على مستوى الشرق الأوسط حيث يمكنك بكل سهولة إدخال تردد قناة بي ان سبورت وتنزيل القناة على التلفزيون بهدف مشاهدة العديد من المباريات المختلفة لكرة القدم والألعاب الأولمبية ودوريات كرة القدم المتنوعة ويمكنك أيضاً تنزيل القناة بالترددات الخاصة بها والتي توفر لك مشاهدة القناة بأعلى جودة مثل جودة HD وجودة SD وهذا ما سنتناول الحديث عنه.

تردد قناة بين سبورت

تعتبر قناة بين سبورت من أهم مجموعة قنوات بي إن حيث يمكنك تنزيل القناة عن طريق ضبط جهاز الرسيڤر على تردد قناة بين سبورت الآتي:

تردد قناة بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات: 12264.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة بين سبورت: 2/3.

استقطاب القناة: رأسي.

جودة القناة: HD

تردد قناة بين سبورت على القمر الصناعي سهيل سات: 11547.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة بين سبورت: 2/3.

استقطاب القناة: رأسي.

جودة القناة: SD

تردد قناة بين سبورت على القمر الصناعي عرب سات: 12379.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.

جودة القناة: HD

تردد قناة بين سبورت على يوتلسات

في حالة أن جهاز الرسيڤر الخاص بك يعمل على القمر الصناعي يوتلسات فيمكنك تنزيل القناة على التردد الآتي: