أخبار الفن
مسلسل صوت وصورة الحلقة 8 الثامنة HD كاملة رضوى تقترب من اثبات برئتها من تهمة الاعداد
مسلسل صوت وصورة الحلقة 8 الثامنة HD كاملة، حالة من الترقب الشديد بالحلقة الثامنة بمسلسل صوت وصورة والذي يعد من اهم الاعمال التي تعرض بالوقت الحالي في الدراما المصرية وتدور أحداث المسلسل حول رضوى التي تقع ضحية الاعتداء الجنسي من قبل احد رجال الاعمال التي كانت تعمل معهم وقامت برفع قضية عليه ولكنه افلت من العقاب وبات هناك شديد عليها من قبل المجتمع لذلك قررت الانتقام والتخلص من رجل الاعمال الذي دمر حياتها وتحرش بها ولكنه افلت من العقاب بسبب السوشال ميديا وغيرة من الاثباتات التي قدمها للنيابة .
مسلسل صوت وصورة الحلقة 8 الثامنة HD كاملة
لذلك قامت رضوي بالذهاب إلي مقر عمل الدكتور عصام الذي يجسد شخصية مراد مكرم من اجل الحصول علي حقها كما هو يدور بالحلقة السادسة والسابعة وانتهت الحلقة السابعة علي اقتراب المحامي صدقي صخر الذي يجسد دور لطفي المحامي للعديد من الاثباتات التي سوف يقدمها إلي النيابة من اجل الحصول علي برائة رضوي من الحكم المنسب اليها وهناك الكثير من الشكوك حول قيام رضوي بتلك الجريمة البشعة .
ويشارك بمسلسل صوت وصورة العديد من النجوم الكبار ابرزهم حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.
قائمة مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة مسلسل صوت وصورة
- يعرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 6 السادسة اليوم الاربعاء 18 أكتوبر في تمام الساعة 7.30 مساءً.
- يتم عرض المسلسل في الإعادة عبر شاشة قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 5 مساءً.
- ويعرض صوت وصورة في الساعة 12 مساءً والساعة 3 صباحاً على DMC.