مسلسل صوت وصورة الحلقة 8 الثامنة HD كاملة رضوى تقترب من اثبات برئتها من تهمة الاعداد

مسلسل صوت وصورة الحلقة 8 الثامنة HD كاملة، حالة من الترقب الشديد بالحلقة الثامنة بمسلسل صوت وصورة والذي يعد من اهم الاعمال التي تعرض بالوقت الحالي في الدراما المصرية وتدور أحداث المسلسل حول رضوى التي تقع ضحية الاعتداء الجنسي من قبل احد رجال الاعمال التي كانت تعمل معهم وقامت برفع قضية عليه ولكنه افلت من العقاب وبات هناك شديد عليها من قبل المجتمع لذلك قررت الانتقام والتخلص من رجل الاعمال الذي دمر حياتها وتحرش بها ولكنه افلت من العقاب بسبب السوشال ميديا وغيرة من الاثباتات التي قدمها للنيابة .

مسلسل صوت وصورة الحلقة 8 الثامنة HD كاملة

لذلك قامت رضوي بالذهاب إلي مقر عمل الدكتور عصام الذي يجسد شخصية مراد مكرم من اجل الحصول علي حقها كما هو يدور بالحلقة السادسة والسابعة وانتهت الحلقة السابعة علي اقتراب المحامي صدقي صخر الذي يجسد دور لطفي المحامي للعديد من الاثباتات التي سوف يقدمها إلي النيابة من اجل الحصول علي برائة رضوي من الحكم المنسب اليها وهناك الكثير من الشكوك حول قيام رضوي بتلك الجريمة البشعة .