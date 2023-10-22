عام مميز لمحبي الرياضة

ثلاثة بطولات في كرة اليد

عام 2024 هو عام مميز لمحبي كافة الرياضات، لكنه بالأكثر لمحبي كرة اليد التي سيستمتع محبوها بإقامة ثلاثة بطولات من البطولات الكبرى في مطلع 2024.

وهما بطولة أوربا لكرة اليد للرجال والتي ستقام في ألمانيا في الفترة ما بين 10 و28 من شهر يناير المقبل. وبطولة إفريقيا لكرة اليد للرجال والتي ستقام في مصر في الفترة ما بين 18 و28 من شهر يناير المقبل كذلك، وأخيراً، بطولة أمريكا الجنوبية والوسطى لكرة اليد للرجال والتي ستقام في دولة البرازيل ما بين 23 – 27 من شهر يناير المقبل.

بطولة أوربا لكرة اليد ستضم أربعة مجموعات، تضم المجموعة الأولى فرق السويد وأسبانيا والدنمارك وفرنسا والنرويج وآيسلندا، والمجموعة الثانية تضم ألمانيا وهولندا والمجر وسلوفينيا والبرتغال والنمسا.

بينما تضم المجموعة الثالثة كرواتيا وبولندا والتشيك وصربيا وشمال مقدونيا والبوسنه والهرسك. والمجموعة الرابعة والأخيرة تضم مونتجمرو وجزر الفارو واليونان وجورجيا ورومانيا وسويسرا.

وتتيح مواقع مراهنات عالمية إمكانية المراهنة على كافة هذه البطولات للاعبين الراغبين في تحقيق أرباح من تلك الأحداث الرياضية المختلفة.

عام كبير لمحبي كرة القدم

عالم كرة القدم ملآن بالإثارة طوال الوقت حيث يضم مجموعة كبيرة من البطولات مثل بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم والذي يضم مجموعة كبيرة من الفرق المميزة مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وغيرها من الفرق الأخرى.

الدوري السعودي والذي لم يكن ينظر له عادة بأنه مسابقة كروية جاذبة أصبح وجهة رياضية مميزة كذلك بضمه مجموعة كبيرة من النجوم مثل كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي وكريم بنزيمه ونيمار وغيرهم من النجوم المميزة.

بالإضافة إلى كل هذه البطولات التقليدية، يوافق هذا العام إقامة بطولة أمم أوربا 2024 والتي ستقام أيضاً بدولة ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 14 يوليو.

يشارك في هذه البطولة 24 فريقاً أوربياً مميزاً، تأهل منها حتى تاريخ كتابة هذه المقالة 9 فرق على وجه التأكيد وهي النمسا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا – البلد المضيف – والبرتغال وأسكتلندا وأسبانيا وتركيا.

وبعد نهاية التصفيات الجارية، سيتم عقد القرعة لتحديد المجموعات بشكل تفصيلي وسيتم إجراء هذه القرعة في الثاني من ديسمبر 2023.

حالياً، ننتظر حسم أوكرانيا أو إيطاليا لبطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة، وحسم إما ويلز أو كرواتيا لبطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة، والتشيك أو بولندا لحسم بطاقة التأهل عن المجموعة الخامسة، وسلوفاكيا ولوكسمبورغ أو آيسلندا لحسم التأهل عن المجموعة الأخيرة.

الألعاب الأولمبية باريس 2024

ربما يأتي على رأس كافة الأحداث الرياضية المنتظرة في عام 2024، الأولمبياد الصيفي والذي سيقام في باريس – عاصمة النور – بفرنسا.

سيضم هذا الحدث العالمي أكثر من 10 آلاف رياضياً من كل أنحاء العالم يتنافسون لتحقيق الميداليات الأولمبية في الفترة ما بين 26 من شهر يوليو – 11 من شهر أغسطس 2024.

ومن المتوقع أن يكون للاعبين العرب ظهوراً قوياً في هذه الدورة مع الظهور القوي الذي برز في دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة، وكذا الآسياد دورة الألعاب الآسيوية كذلك.

تأهل من مصر حتى الآن 41 رياضياً، منهم 18 لاعباً لمنتخب كرة القدم مع 8 لاعبات في رياضة السباحة التوقيعية وفي الألعاب الفردية، ضمن 15 رياضياً المشاركة في هذه البطولة.

كما تضم البطولة مجموعة من أبرز الرياضيين العالميين منهم الرياضي الفرنسي الشهير ليون مارشان والذي نجح مؤخراً في تحطيم الرقم القياسي للسباح الأمريكي الأسطوري مايكل فيلبس في سباق 44 متر.

النجم الرياضي الفرنسي سيكون محط كثير من الفرنسيين الذين يعلقون عليه آمالاً عريضة في تحقيق عدد كبير من الميداليات في سباقات السباحة المتنوعة.

كما سيشهد محبو السباحة أيضاً مشاركة البطلة الأمريكية العالمية كايتي ليديكي البطلة التي بحوزتها 7 ميداليات أولمبية كما حققت لقب بطلة العالم 19 مرة.

الرياضي الاستثنائي الكيني إيليود كيبتشوغي يسعى لتحقيق الفوز الثالث أولمبيا، الأمر الذي لو نجح فيه فسوف يحقق إنجازاً غير مسبوق.

العرب في أولمبياد 2024

كما ذكرنا أعلاه، هناك مجموعة من الرياضيين العرب الذي يتوقع البعض تحقيقهم لإنجازات مميزة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة.

البحرين على وجه الخصوص أظهرت تميزاً كبيراً في دروة الألعاب الآسيوية وحصدت العدد الأكبر من الميداليات بين كافة البلدان العربية المشاركة في هذه الدورة.

من أبرز هؤلاء الرياضيين البحريني أحمد تاج الدين الحاصل على ذهبية المصارعة في الآسياد بعد انتصاره على مجتبي غولاج المصارع الإيراني في وزن 97 كجم.

الرياضي القطري معتز برشم هو الآخر واحداً من الذين يعلق عليهم القطريون آمالاً عريضة لحسم ميدالية أولمبية بعد النجاحات الكبيرة الذي حققها سواء في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة أو حتى في أولمبياد طوكيو 2021.

كما يعلّق العرب آمالاً كبيرة على عمر معروف لاعب الجودو الإماراتي بعد حصوله على الميدالية الذهبية في الألعاب الآسيوية الأخيرة.

وقد يحقق اللاعب المصري عبد اللطيف منيع في المصارعة الرومانية مفاجأة ويتمكن من حصد ميدالية أولمبية، بعدما تأهل للأولمبياد بحصوله على الميدالية البونزية في المصارعة في وزن 130 كجم.

والنساء لم يخيبن آمالنا في هذه الدورة كذلك، فقد تأهلت – في إنجاز تاريخي غير مسبوق – البطلة يمنى عياد، بالبطلة المصرية في رياضة الملاكمة إلى أولمبياد باريس 2024.

وبذلك تكون يمنى هي أول مصرية تتأهل في رياضة الملاكمة من مصر في تاريخ الألعاب الأولمبية. نجحت المصرية في التأهل بعد هزيمتها للبطلة الجزائرية في المباراة قبل النهائية.

وفي ختام المقال، نتمنى أن نشهد أولمبياد مميز يحقق فيه أبطالنا العرب مآربهم بمجموعة من الميداليات المميزة التي ستبقى مخلدة في أذهاننا.