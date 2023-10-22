مواعيد امتحانات السادس الاعدادي الدور الثالث في العراق 2023

يتساءل عدد كبير من الطلبة والطالبان عن مواعيد امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثالث في جميع محافظات العراق، الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب، مع العلم أن وزارة التربية العراقية أعلنت عقب ظهور نتائج الدور الثاني عن وجود دور ثالث يسمح لجميع الطلبة الذين لم يُحالفهم النصيب في خوض تجربه الإمتحانات للمرة الثالثة على التوالي، ولذلك سنوضح لكم في مقال اليوم مواعيد امتحانات الدور الثاني.

امتحانات الصف السادس الإعدادي للدور الثالث

أكدت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الدور الثالث للصف السادس الاعدادي تبدأ يوم 25 أكتوبر وتستمر إلى يوم 2 نوفمبر 2023، فضلاً عن أن الفترة المسائية من الإمتحانات يتم عقدها في تمام الساعة 1 ظهرًا، فضلاً عن وجود تعليمات وضوابط هامة من قبل الوزارة، ليكون جدول الإمتحانات جاء على النحو التالي:-

يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر يكون امتحان مادة التربية الدينية.

بينما اللغة العربية يتم عقد الإمتحان الخاص بها يوم الخميس 26 أكتوبر 2023.

السبت 28 أكتوبر مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023 الرياضيات.

يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023 مادة الإجتماعيات.

الثلاثاء 31 أكتوبر العلوم.

الأربعاء الموافق 1 نوفمبر التركمانية.

امتحانات الصف السادس الإعدادي في العراق

وأشارت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الدور الثالث للصف السادس الاعدادي داخل العراق، يتم عقدها في مواد “اللغة العربية، الإنجليزية، التربية الدينية، الإنسان وصحته، الرياضيات، الكيمياء”.