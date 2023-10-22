عاجل “المتحدث العسكري” إصابة 8 عسكريين على حدود مصر نتيجة لضرب ناري من الجيش الإسرائيلي

أثار غضب المصريين في الوقت الحالي الأخبار الحديثة، بعد أن تحدث “المتحد الرسمي بأسم الجيش المصري” والذي يوضح فيه عن إصابة 8 عسكريين على حدود مصر في مساء اليوم الموافق الأحد 22 من أكتوبر 2023، نتيجة لضرب ناري من الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ، وهل سوف يزداد الوضع بينهم وتصبح حرب شديدة أم سوف ينتهي الأمر على ذلك؟!! يمكنك متابعة المقال والتعرف على الكثير من التفاصيل عبر الأسطر التالية.

إصابة 8 عسكريين على حدود مصر

جاء بيان عاجل قبل قليل ، عن طريق المتحدث الرسمي للجيش المصري بشأن إصابة 8 عسكريين على حدود مصر، والذي تم إصابتهم من قبل الجيش الإسرائيلي، على أساس أن القصف والضرب كان على الطريق الخطأ!!، ولكن هذا الخبر أثار الكثير من المواطنين المصريين بشكل كبير جدًا، ولكن على الفور تم ظهور بيان عاجل على أن يكون الجيش الإسرائيلي قام بالأعتذار على الفور، وأن الأمر لن يكون بشكل متعمد على الإطلاق.

موقف الرئيس السيسي بع إصابة 8 عسكريين على حدود مصر

يتساءل الكثير من المواطنين ما هو موقف الرئيس السيسي بعد إصابة 8 عسكريين على حدود مصر، نتيجة القصف الناتج من جيش الكيان الإسرائيلي، والذي عن طريقة سوف يكون في رد فعل لهذا الأمر أم لا، وبالتالي فأن إلى وقتنا هذا لا يوجد إطلاقًا أي رد من الرئيس السيسي عن ما حدث، ولكننا سوف ننتظر حتى يتم معرفة الأخبار الجديدة وسردها لكم على الفور.