أهي فرجت يا عم “موعد نزول رواتب اكتوبر بالزيادة” جهز محفظتك بسرعة عشان تاخد المرتب كله!

موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 للمعلمين، جدول زيادة المرتبات، مرتبات شهر اكتوبر للصحه، مرتبات شهر اكتوبر التعليم العالي، مرتبات شهر 10 2023 ليبيا، مرتبات شهر نوفمبر 2023، موعد صرف المرتبات، بعد ساعات قليلة من الآن تبدأ وزارة المالية المصرية بصرف مرتبات شهر أكتوبر للموظفين والموظفات في مختلف الهيئات في الحكومة المصرية، وبعد الإعلان عن صرف زيادة، حيث وجود علاوة للموظفين والموظفات، نجد الكثيرون يتساءلون عن موعد نزول رواتب اكتوبر بالزيادة، وبتقرير اليوم نوضح لكم موعد إيداع الراتب وجدول صرف المرتبات، ففضلًا تابعوا معنا.

موعد نزول رواتب اكتوبر بالزيادة

تبدأ وزارة المالية المصرية بصرف المرتبات للموظفين والموظفات في مختلف الهيئات والجهات الحكومية يوم الاثنين المقبل، حيث الثالث والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2023، حيث عملية الصرف تستمر لمدة أيام، حيث كل يوم لجهات وهيئات معينة، ويختلف موعد نزول الراتب على حسب الهيئة، ويستمر الصرف تقريبًا خمسة أيام، وذلك إلى أن يحصل كل موظف على راتبه، وتقوم شهريًا الوزارة بصرف المرتب للموظفين بهذا الموعد تقريبًا، ولكن أحيان يتم التبكير في المناسبات والأعياد الدينية وغيرها من المناسبات الأخرى.

سبب زيادة مرتبات شهر أكتوبر

وضحنا لكم موعد نزول رواتب اكتوبر بالزيادة، وبالنسبة لسبب الزيادة هي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر على مضاعفة مبلغ العلاوة السنوية، حيث تم مضاعفة المبلغ من 300 جنيه مصري حتى مبلغ 600 جنيه مصري، وذلك لكل الموظفين، وقد تم الإعلان عن هذا الأمر بشهر سبتمبر المنصرم، ومقرر أن يتم العمل بهذه الزيادة في شهر أكتوبر هذا الشهر، علمًا بأنه تم رفع الحد الأدنى للأجور لمبلغ أربعة آلاف جنيه مصري، وبالتالي ينزل للبعض زيادة بسبب رفع الحد الأدنى للراتب لهم.