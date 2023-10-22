لو كنت من ضمن مواليد 1950-1992 “أنت ليك زيادة 70% على رواتب الموظفين الشهر ده!!” أحسب هتقبض كام
جدول رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة شهر أكتوبر
مقرر أن تبدأ المالية المصرية بإذن الله يوم الاثنين القادم الثالث والعشرين لشهر أكتوبر لعام 2023 بصرف مرتبات الموظفين والموظفات من كل الهيئات والجهات الحكومية، حيث تبدأ عملية الإيداع يوم الاثنين في بعض الجهات والهيئات الحكومية، ثم اليوم التالي في جهة وهيئة أخرى، حيث بالترتيب يتم الصرف حسب الجهة، علمًا بأن عملية الإيداع تستمر لمدة أسبوع كامل، وذلك في ضوء الجدول الموضوع لكل جهة وهيئة حكومية، لذا اسأل في جهتك عن موعد صرف المرتبات بها من قبل المالية، ثم سيتم الإيداع في الحسابات باليوم المحدد.
زيادة رواتب الموظفين لشهر أكتوبر
وضحنا لكم جدول رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة شهر أكتوبر، وبالنسبة لزيادة المرتبات لشهر أكتوبر، فيوجد بالفعل زيادة في المرتبات، وهذه الزيادة هي مضاعفة العلاوة السنوية بناء على أمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن عن مضاعفة قيمة العلاوة السنوية من مبلغ 300 جنيه مصري إلى مبلغ 600 جنيه مصري، فضلًا عن أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ أربعة آلاف جنيه مصري، وهذا يعني أن المرتبات تضاعفت عند الكثيرون بجانب العلاوة السنوية.