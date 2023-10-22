مباراة الوداد وإنيمبا الآن قناة أبوظبي وأون تايم سبورت “ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023-24”

شاهد الآن مباراة الوداد وإنيمبا بث مباشر على قناة أبوظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورت في ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023-24 حيث تأتي هذه المباراة ضمن إطار الدوري الأفريقي، حيث يسعى الوداد المغربي لتحقيق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة. يستعد الفريق المغربي للتحدي مع إنيمبا النيجيري بعدما غابت الألقاب الأفريقية عن خزائنه في الفترة الأخيرة.

موعد مباراة الوداد وإنيمبا

تقام مباراة الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري في إطار الدوري الأفريقي، وذلك يوم الأحد في الوقت المحدد التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وإنيمبا

سيتم بث مباراة الوداد وإنيمبا عبر قناة beIN Sports HD، كما ستكون هناك خيارات أخرى للمشاهدين مثل قناة AD SPORTS 1، وArryadia SD/HD، وON Time Sports، وSSC HD، وفيما يلي قائمة المعلقين على مباراة الوداد المغربي اليوم:

القناة الناقلة المعلق beIN Sports HD غير محدد AD SPORTS 1 عامر عبدالله ON Time Sports أيمن الكاشف Arryadia SD/HD محمد العدالي SSC HD (غير محدد) غير محدد

تشكيل الوداد المغربي الرسمي

يبدأ الوداد المغربي المباراة بالتشكيلة التالية:

المرمى: يوسف المطيع.

الدفاع: حركاس – أيوب عملود – أيمن أبو الفتح – يحيى عطية الله.

الوسط: سفيان أحناش – زكريا الدراوي – يحيى جبران .

الهجوم: هشام بوصفيان – حمدو الهوني – الشرقي البحري.

مشاهدة مباراة الوداد وإنيمبا بث مباشر

يمكن للجماهير مشاهدة مباراة الوداد وإنيمبا عبر البث المباشر على القنوات المذكورة سابقًا، والتي تتضمن beIN Sports HD، وAD SPORTS 1، وArryadia SD/HD، وON Time Sports، وSSC HD، بالإضافة إلأى القنوات الناقلة يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الوداد المغربي اليوم من خلال شاهد VIP، أو من خلال الطرق التالية:

بث مباشر قناة أبو ظبي تويتر.

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يلا كورة.

يلا لايف.

كورة لايف.

الاسطورة لبث المباريات.

يأمل المدير الفني عادل رمزي في الاعتماد على خطة هجومية قوية لتحقيق النتيجة المرجوة. في المقابل، يتطلع إنيمبا للظهور بأداء جيد بعد رحيل العديد من نجومه في فترة الانتقالات الصيفية، ويسعى للتعويض عن النتائج السلبية في الدوري المحلي.