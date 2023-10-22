قبل الباقي “أسمك هنا” تنزيل كشوفات اسماء الرعاية المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

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تنزيل كشوفات اسماء الرعاية المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين المسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق التأكد من أنهم مشمولين في الدعم أو غير مشمولين، وذلك من خلال تنزيل كشوفات الأسماء المعلن عنها على منصة مظلتي، حيث بكل سهولة يمكن الوصول إلى الأسماء من خلال السير على الخطوات التالية:

عليك أن تتجه في البداية إلى منصة مظلتي الموجودة على شبكة الإنترنت والتابعة لوزارة العمل العراقية.https://spa.gov.iq/umbrella/

اضغط بعد ذلك على برنامج الرعاية في العراق.

حدد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

نزل كشوفات المشمولين بالرعاية وبعدها تتأكد هل أنت مشمول بالدعم أم أنك غير مشمول.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

وضحنا لكم رابط تنزيل كشوفات اسماء الرعاية المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وبالنسبة لشروط الحصول على هذه الرعاية، فهي تأتي على النحو التالي: