” ihec” نتائج قرعة موظفي اقتراع بالعراق 2023 عبر منصة المفوضية العليا وفرز المرشحين آليًا

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن نتائج قرعة موظفي الاقتراع بالبلاد. يوم الخميس الماضي، وقد كشفت المفوضية عن تفاصيل حول هذه العملية بدقة وشفافية، من خلال الناطقة باسم المفوضية والمتحدث الرسمي وفي هذا السياق، يسرنا أن نقدم لكم مقالًا شاملاً حول نتائج قرعة موظفي الاقتراع بالعراق لعام 2023. سنستعرض لكم جميع المعلومات الهامة والمفصلة التي تحتاجون إلى معرفتها حول هذا الحدث الهام.

عدد الموظفين المختارين

بعد انتهاء القرعة الإلكترونية، تم اختيار ما يقرب من 550 ألف موظف للعمل في مجميع محافظات العراق. هذا العدد الكبير يمثل مكملًا حاسمًا لعملية الاقتراع وضمان تنفيذها بكفاءة، تم الإعلان عن نتائج قرعة موظفي الاقتراع يوم الأحد في الساعة الحادية عشر صباحًا. تم نشر هذه النتائج على الموقع الرسمي للمفوضية العليا، وأيضًا تم إخطار المرشحين والموظفين الناجحين بالاختيار.

استعلام عن أسماء الموظفين

لمعرفة من تم اختيارهم للعمل بالمفوضية العليا للانتخابات، يمكن للمواطنين العراقيين الآن البحث بسهولة عن أسمائهم. تم إطلاق رابط إلكتروني خاص بهذا الغرض ونحن هنا لنقدم لكم التفاصيل حول كيفية الوصول إلى هذه المعلومات.

قم بزيارة الموقع الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات في العراق.

انقر على مربع “نتائج قرعة الموظفين”.

حدد المحافظة التي تهمك.

ستظهر الكشوف الخاصة بأسماء الموظفين الذين تم اختيارهم في تلك المحافظة.

الاستمارة الإلكترونية للتوظيف

تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج ليست مجرد قرعة عشوائية. بل هي جزء من إجراءات تنظيمية دقيقة تتطلب من المفوضية تنفيذها بكفاءة لضمان سير العمليات الانتخابية بسلاسة. ولهذا السبب تم تصميم استمارة إلكترونية خاصة يجب ملؤها بعناية لاختيار المرشحين الأكثر استحقاقًا لشغل المناصب بالمفوضية.